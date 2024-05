Nghi vấn 'bịt miệng nhân viên cũ' của OpenAI

OpenAI được cho là yêu cầu nhân viên ký thỏa thuận không chỉ trích công ty sau khi nghỉ việc, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến tài chính.

Cuối tuần trước, Vox đưa tin nhân viên OpenAI nếu muốn rời đi phải ký những thỏa thuận chặt chẽ. Nếu từ chối, họ sẽ bị tước quyền sở hữu cổ phần được chia trong công ty. Điều khoản này được đánh giá "nghiêm ngặt đến mức bất thường" ở Thung lũng Silicon, khi phải lựa chọn từ bỏ khoản tiền hàng triệu USD hoặc đồng ý không chỉ trích công ty mà không có thời hạn cụ thể.

Theo các nguồn tin, thông tin trên đã gây ra một "cơn bão lửa" tại công ty đang được định giá 80 tỷ USD. Như nhiều startup ở Thung lũng Silicon, nhân viên OpenAI nhận một phần thu nhập dưới dạng cổ phiếu. Họ tin đã được "trao quyền sở hữu" vào thời gian đề cập trong hợp đồng, nên không thể bị lấy lại, giống như công ty không thể đòi lại khoản lương đã trả.

Một ngày sau bài báo, CEO Sam Altman đăng lời xin lỗi và nói: "Chúng tôi chưa bao giờ lấy lại cổ phần đã chia của bất kỳ ai, và cũng sẽ không làm điều đó nếu mọi người không ký vào thỏa thuận. Cổ phần đã chia là đã chia, chấm hết".

Ông nói thêm: "Có một điều khoản về việc hủy bỏ cổ phần trong tài liệu trước đây; dù chúng tôi chưa từng thu hồi bất cứ thứ gì, điều này cũng không nên xuất hiện trong tài liệu hay trong các cuộc trao đổi. Đây là lỗi của tôi và là một trong số ít lần tôi thực sự cảm thấy xấu hổ khi điều hành OpenAI. Tôi không biết điều này đang xảy ra và lẽ ra tôi nên biết".

Sam Altman khẳng định ông "không biết công ty có điều khoản đe dọa tới quyền sở hữu cổ phần và hứa sẽ không làm điều đó nữa".

Trong thông điệp gửi tới nhân viên, Jason Kwon, Giám đốc chiến lược OpenAI, cũng thừa nhận điều khoản đã có từ 2019 nhưng "chúng tôi mới phát hiện điều này một tháng trước và việc để sự việc kéo dài đến vậy là lỗi của tôi".

Tuy nhiên, trong các tài liệu nội bộ mà Vox thu thập được từ các cựu nhân viên chứa một số đoạn với nội dung cho phép công ty có quyền gần như tùy ý thu hồi cổ phần từ cựu nhân viên hoặc ngăn họ bán chúng. Tài liệu được ký vào ngày 10/4/2023 bởi Altman trong vai trò CEO OpenAI.

Khi được hỏi bằng cách nào điều khoản này lọt vào văn bản công ty mà Altman không hay biết, Kwon không trả lời trực tiếp nhưng nói: "Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến những người tuyệt vời từng làm hết mình cho chúng tôi lo lắng. Chúng tôi đang cố gắng sửa chữa điều này nhanh nhất có thể và nỗ lực hơn nữa để cải thiện mình".

Nhà đồng sáng lập Greg Brockman và nhân viên OpenAI chụp ảnh sau khi Sam Altman trở lại vị trí CEO vào tháng 11/2023. Ảnh: Greg Brockman/X

Theo các chuyên gia, những mâu thuẫn trong các tuyên bố gần đây của ban lãnh đạo OpenAI có thể dẫn đến những hệ lụy vượt xa vấn đề tiền bạc. Giữa tháng 5, OpenAI công bố GPT-4o với khả năng tương tác "giống con người" và công ty cũng được cho là đang phát triển siêu trí tuệ AGI. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo tổng hợp đòi hỏi sự minh bạch và tin tưởng từ công chúng.

"Nếu chính nhân viên OpenAI còn không thể tự do chỉ trích công ty mà không bị ảnh hưởng về tài chính, làm sao công ty và CEO của họ xứng đáng với niềm tin đó?", Vox đặt câu hỏi.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc OpenAI phải giải thể dự án Superalignment, được thành lập với sứ mệnh nghiên cứu nguy cơ tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo, do hàng loạt lãnh đạo từ chức. Trong đó có Jan Leike, Giám đốc an toàn AI, và Ilya Sutskever, nhà khoa học trưởng của OpenAI. Leike thậm chí chỉ trích OpenAI đang đặt những "sản phẩm hào nhoáng" lên trên sự an toàn.

Trong khi đó, đầu tuần này, diễn viên Scarlett Johansson cho biết đã ủy quyền cho luật sư làm việc với OpenAI khi phát hiện Sky, trợ lý giọng nói của GPT-4o, có giọng giống mình một cách kỳ lạ. Trong bài đăng trên X ngày 20/5, công ty cho biết: "Chúng tôi nhận nhiều thắc mắc về cách chọn giọng trong ChatGPT, đặc biệt là Sky. Công ty đang dừng Sky để giải quyết vấn đề".

Cung Thảo