Salah trở lại đội hình Liverpool

AnhSau cuộc trò chuyện với HLV Arne Slot, tiền đạo Mohamed Salah được trở lại đội hình Liverpool đấu Brighton ở vòng 16 Ngoại hạng Anh hôm nay.

Salah và Slot đã trò chuyện trực tiếp tại trung tâm huấn luyện của Liverpool ngày 12/12. Chi tiết cuộc trao đổi không được tiết lộ, như việc Salah có xin lỗi hay không, nhưng việc tiền đạo người Ai Cập có tên trong danh sách thi đấu trước Brighton cho thấy căng thẳng phần nào được hạ nhiệt.

Salah từng bức xúc vì phải dự bị ba trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Sau trận hòa 3-3 trên sân của Leeds United tuần trước, anh công khai nói rằng bị đối xử bất công và không còn bất kỳ mối quan hệ nào với Slot, đồng thời cho biết trận đấu Brighton có thể là dịp để chia tay người hâm mộ Liverpool trước khi lên đường cùng tuyển Ai Cập dự Cup châu Phi (AFCON) từ ngày 15/12. Salah còn ám chỉ việc gia đình sẽ có mặt tại Anfield, vì đây có thể là trận cuối của anh sau nhiều năm gắn bó và thành công rực rỡ cùng "Lữ đoàn đỏ".

Một ngày sau cuộc phỏng vấn gây sốc này, Salah bị gạch tên khỏi đội hình trong trận Liverpool thắng Inter Milan 1-0 ở Champions League hồi giữa tuần.

HLV Arne Slot (phải) và Mohamed Salah tươi cười sau trận Liverpool thắng Burnley 1-0 trên sân Turf Moor, Burnley, Lancashire, Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: EPA

Trong buổi họp báo sáng 12/12, Slot vẫn khẳng định sẽ không điền tên Salah vào danh sách thi đấu nếu điều đó đi ngược lại lợi ích của đội bóng. Trước cuộc gặp riêng với chân sút 33 tuổi, nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận đây là giai đoạn căng thẳng và ông chưa bao giờ muốn mâu thuẫn với cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử Liverpool.

"Tôi luôn đặt lợi ích của đội bóng và CLB lên hàng đầu", Slot nói. "Tôi chưa từng nói điều này, nhưng tôi thực sự không tận hưởng tình huống hiện tại. Chúng tôi đã giành chức vô địch cùng nhau, và Salah đã làm quá nhiều cho CLB. Lý tưởng nhất là bạn không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy với một cầu thủ".

Ông cũng nhấn mạnh muốn tránh biến trận gặp Brighton thành "một rạp xiếc truyền thông", bởi điều đó không có lợi cho bất kỳ bên nào. HLV 47 tuổi phủ nhận muốn bán Salah vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa và phản bác cáo buộc cho rằng tiền đạo Ai Cập bị đối xử thiếu tôn trọng.

Salah vẫy tay chào người hâm mộ sau trận Liverpool hòa Leeds 3-3 trên sân Elland Road, thành phố Leeds, Vương quốc Anh, vòng 15 Ngoại hạng Anh tối 6/12/2025. Ảnh: Shutterstock

Về sự việc này, cựu hậu vệ Man Utd Gary Neville tỏ ra thông cảm cho cả hai phía, đồng thời so sánh trường hợp của Salah với cuộc chia tay ồn ào của Cristiano Ronaldo tại Man Utd năm 2022. "Khi bạn là cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới, bạn thường có góc nhìn rất khác", ông nói. "Tôi hiểu vì sao Liverpool thất vọng, nhưng cũng hiểu vì sao Salah bức xúc khi không được thi đấu".

Trong khi đó, cựu danh thủ Paul Merson lên tiếng bảo vệ Salah, cho rằng tiền đạo người Ai Cập bị chỉ trích quá mức. "Liverpool sẽ không giành được những danh hiệu đó nếu thiếu Salah", Merson nhận định. "Thông số bàn thắng và kiến tạo của Salah là phi thường. Tất cả những gì Salah muốn chỉ là được chơi bóng".

Theo truyền thông Anh, quãng thời gian Salah dự AFCON được xem là cơ hội để ban lãnh đạo CLB và người đại diện Ramy Abbas Issa làm việc nhằm tháo gỡ vướng mắc, trước khi tiền đạo người Ai Cập trở lại vào tháng 1. Báo The Times thì dự báo viễn cảnh Salah có thể chuyển đến Saudi Pro League, khi các ông lớn ở Arab Saudi từng đưa ra đề nghị 200 triệu USD cho tiền đạo cánh này vào 2023 nhưng bị Liverpool từ chối.

Hồng Duy (theo The Guardian, Sky Sports)