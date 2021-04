Sai lầm thường mắc khi phát âm tiếng Anh

Khi học tiếng Anh, nhiều người thường đoán hoặc nói theo thói quen nên phát âm sai các âm câm, từ viết giống nhau hoặc cụm "th" trong từ.

Phát âm giống nhau giữa các từ cùng cách viết

Trong tiếng Anh, "heteronyms" để chỉ các từ có cách đánh vần hoặc viết giống nhau nhưng khác nghĩa hoặc cách phát âm. Ví dụ, "read" viết giống nhau ở cả hiện tại và quá khứ.

"I read a chapter from Harry Potter every night" (Tôi đọc một chương Harry Potter mỗi tối).

"I read the textbook assignment before this morning’s class" (Tôi đã đọc bài tập trong sách giáo khoa trước khi đến lớp sáng nay).

Tuy nhiên, hai từ "read" này phát âm khác nhau. Với thì hiện tại, chữ "e" được đọc dài; còn "read" quá khứ dùng âm "e" ngắn, tương tự "red".

Để tránh sai lầm trong phát âm, bạn nên dành thời gian làm quen với một số từ viết tắt hoặc viết giống nhau thường sử dụng. Đại học Michigan từng giới thiệu danh sách từ viết giống nhau và hướng dẫn cách phát âm chúng. Đây là nguồn tài liệu rất hữu ích để bạn khắc phục lỗi này.

Ảnh: Shutterstock

Phát âm một cách duy nhất với mỗi nguyên âm

Nguyên âm trong tiếng Anh khá phức tạp, mỗi chữ có nhiều cách phát âm khác nhau, chưa kể khi kết hợp với các nguyên âm khác. Ví dụ, chữ "o" trong các từ sau được phát âm theo những cách riêng: "dove" (/dʌv/, chim bồ câu), "lose" (/luːz/, thua cuộc), "wolf" (/wʊlf/, chó sói).

Để thành thạo tiếng Anh và không mắc lỗi, bạn cần đọc phiên âm khi học từ mới để tránh phát âm theo thói quen hoặc theo một từ viết giống nó.

Phát âm "th" giống nhau ở mọi từ

Đây là lỗi tương tự việc không thay đổi cách nói nguyên âm. "Th" trong tiếng Anh có hai cách phát âm khác nhau là âm thường và âm rung, nhưng nhiều người học mắc sai lầm.

Ví dụ, từ "than" (hơn), được đọc theo âm rung, là /ðən/. Trong khi đó "th" trong "path" (đường đi, lối) được phát âm bình thường là /pæθ/.

Cách đơn giản nhất để nhận biết sự khác nhau giữa hai loại này là đặt ngón tay lên cổ họng và xem liệu bạn có thấy rung hay không. Đại học California Berkeley cũng có danh sách từ mà "th" được phát âm rung, bạn có thể tham khảo.

Phát âm các âm câm

Trong tiếng Anh, nhiều chữ cái được viết trong từ nhưng không được phát âm, được gọi là âm câm.

Trong hai câu này: "I used the last of the shampoo" (Tôi đã dùng chút dầu gội cuối cùng) và "I used to hate broccoli" (Tôi từng ghét bông cải xanh). Khi đứng một mình, chữ "d" trong "used" được phát âm bình thường nhưng nếu đi cùng "to", chữ "d" trở thành âm câm.

Tương tự, "know" (biết) được phát âm là /nəʊ/, hoàn toàn không có chữ "k". Hay "island" (đảo) được nói thành /ˈaɪlənd/, không có sự xuất hiện của chữ "s".

Thanh Hằng (Theo FluentU)