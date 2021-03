Những cặp từ tiếng Anh dễ nhầm vì nói giống nhau

Nếu không nắm chắc ngữ pháp, từ loại và ngữ cảnh của câu, bạn có thể nhầm "ate" và "eight", "fairy" và "ferry" vì chúng phát âm giống hệt nhau.

1. Ate và eight (/eɪt/)

"Ate" là quá khứ đơn của động từ "eat" (ăn) còn "eight" nghĩa là số 8. Trong văn hóa Mỹ, trẻ em thường có câu đùa dựa trên sự đồng âm này. "Why was 6 afraid of 7?" - "Because 7 ate 9" (Tại sao 6 lại sợ 7? - Vì 7 ăn 9). Thực ra, "7 ate 9" nghĩa là ba số 7, 8, 9 liền nhau.

2. Buy, by và bye (/baɪ/)

Ba từ "buy, by, bye" đồng âm, nhưng khác nhau về nghĩa và từ loại. "Buy" là động từ, mang nghĩa mua; trong khi đó "by" là giới từ, dùng để mô tả cái gì bên cạnh hoặc gần với cái gì, đôi khi "by" còn chỉ cách thức. "Bye" là từ cảm thán, một cách nói rút gọn của "goodbye", nghĩa là tạm biệt.

Ngoài ba từ đồng âm này, tiền tố "bi" để chỉ cái gì có số lượng hai hoặc gấp đôi cũng phát âm giống hệt.

Ảnh: Shutterstock

3. Sell và cell (/sel/)

"Sell" là động từ, mang nghĩa trao đổi sản phẩm để lấy tiền, thường gọi là bán. Trong khi đó, "cell" là danh từ, chỉ một căn phòng nhỏ, thường là phòng giam trong nhà tù. Nếu mô tả cơ thể sống, "cell" có thể hiểu là tế bào.

4. Fairy và ferry (Anh-Mỹ/ˈferi/)

Cùng là danh từ, "fairy" nghĩa là bà tiên, một nhân vật có phép thuật trong thần thoại, còn "ferry" ám chỉ phà, loại thuyền chuyên chở hành khách và phương tiện giao thông di chuyển trên mặt nước.

5. Mail và male (/meɪl/)

Là danh từ, "mail" để chỉ thư hoặc gói hàng. Từ "e-mail" bắt nguồn từ "mail", nghĩa là thư điện tử (electric mail). Tuy nhiên, vì được sử dụng phổ biến, từ "mail" ngày nay gần như được hiểu ngay lập tức là thư điện tử. Bên cạnh đó, "male" để chí giới tính nam.

Vì hai từ này phát âm giống hệt nhau, tiếng Anh-Anh thường dùng "post" thay cho "mail" để đỡ nhầm lẫn.

6. Marry và merry (/ˈmeri/)

Trong khi "marry" là danh từ, mang nghĩa kết hôn thì "merry" là tính từ, chỉ sự vui vẻ. Bạn sẽ bắt gặp từ này trong cụm "Merry Chrismas" là Chúc mừng Giáng sinh. Một điều thú vị là ngoài hai từ này, tên riêng Mary cũng phát âm giống hệt.

Thanh Hằng (Theo FluentU)