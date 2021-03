Bốn lời khuyên để viết tiếng Anh tốt hơn

Để đoạn văn dễ đọc, thông tin liền mạch, bạn cần biến câu đơn thành câu ghép hoặc phức bằng cách thêm lý do, thời gian, địa điểm...

Tránh sử dụng nhiều câu đơn

Hãy tưởng tượng, trong một đoạn văn, nếu liên tiếp sử dụng các câu đơn ngắn, bạn sẽ cảm thấy trúc trắc, khó đọc vì thông tin không liền mạch. Thay vào đó, hãy tìm cách kết nối, biến chúng trở thành những câu ghép, phức.

Chẳng hạn, ta có câu "I am replying to your email" (Tôi đang trả lời email của bạn).

Để câu văn trở nên mềm mại hơn, bạn hãy lồng ghép thêm các thông tin khác, như lý do, thời gian, địa điểm... Khi đó, câu cũ trở thành:

"I am replying to your email and I will write up the report today" (Tôi đang trả lời email của bạn và sẽ viết báo cáo vào hôm nay).

"I am replying to your email and I will write up the report today while I eat my lunch" (Tôi đang trả lời email của bạn và sẽ viết báo cáo trong bữa trưa hôm nay).

Luyện tập sử dụng danh động từ (gerund) và động từ nguyên thể (infinitives)

Cả danh động từ và động từ nguyên thể đều giải thích cho hành động xảy ra trong câu nhưng khác nhau về hình thức.

Động từ nguyên thể là một nhóm từ không chia, được tạo ra bằng cách thêm "to" ở phía trước. Chẳng hạn: "To study, to work, to email, to meet, to eat"...

Trong khi đó, danh động từ lại có dạng V-ing, dùng đặt tên cho hoạt động đang được thực hiện hoặc đã hoàn thành. Ví dụ: "Studying, working, emailing, meeting, eating"...

Đây là một số trường hợp mẫu, giúp bạn phân biệt hai loại từ này:

I like to email first thing in the morning (infinitive) - I like emailing first thing in the morning (gerund) (Tôi thích gửi email đầu tiên vào buổi sáng).

He needs some time to study (infinitive) - He needs some studying time (gerund) (Anh ấy cần thời gian để học tập).

I’m afraid to fly to New York tomorrow (infinitive) - I’m afraid of flying in an airplane (gerund) (Tôi sợ phải bay đến New York vào ngày mai - Tôi sợ đi máy bay).

Khi phân biệt và sử dụng thành thạo hai loại từ này, bài viết của bạn sẽ hạn chế mắc lỗi ngữ pháp, đồng thời đạt độ chính xác cao hơn trong cách dùng từ và mô tả.

Ảnh: Shutterstock

Dùng động từ nâng cao

Thứ nhất, động từ bất quy tắc. Trong tiếng Anh, động từ tồn tại ở 5 dạng: nguyên thể, hiện tại đơn, quá khứ đơn, quá khứ phân từ và hiện tại tiếp diễn. Hình thức của chúng ra sao phụ thuộc vào thời điểm xảy ra động từ đó.

Với động từ theo quy tắc, chẳng hạn "start" (bắt đầu). Những từ thuộc nhóm này chỉ thêm đuôi "-ed" vào cuối ở dạng quá khứ phân từ và quá khứ đơn, giữ nguyên trong dạng nguyên thể, thêm "s" hoặc không chia trong hiện tại đơn, thêm đuôi "-ing" dạng hiện tại tiếp diễn.

Tuy nhiên, với các động từ bất quy tắc, chúng không theo quy luật này. Ví dụ, "wake, woke, woken" (thức dậy), "breed, bred, bred" (chăn nuôi)... Bạn không có cách nào nhớ ngoài việc học thuộc để sử dụng trong bài viết một cách chính xác.

Thứ hai, cụm động từ. Cụm động từ (phrasal verbs) được tạo thành bằng cách kết hợp động từ với giới từ hoặc trạng từ, được dùng như một động từ trong câu. Cụm động từ vẫn được coi là một thách thức với người học tiếng Anh, bởi chúng mang nghĩa khác xa đồng từ gốc.

Ví dụ: "Please switch on your laptop" (Vui lòng mở máy tính xách tách của bạn); "You left out a word in this sentence" (Bạn bỏ sót một từ trong câu này).

Cụm động từ được dùng phổ biến trong ngôn ngữ nói và văn bản trang trọng vì có khả năng diễn tả được nhiều nội dung phong phú. Do đó, học cách sử dụng và "bỏ túi" nhiều cụm động từ, bạn sẽ không "bí" từ diễn đạt khi viết tiếng Anh.

Nhấn mạnh bằng câu bị động

Việc sử dụng câu bị động giúp bạn hướng sự chú ý của người đọc vào một thông tin cụ thể, làm nội bật thông điệp một cách tinh tế.

Ví dụ: "Lisa made a phone call" (Lisa đã gọi điện thoại) là câu chủ động. Nếu muốn nhấn mạnh vào hành động gọi điện, bạn có thể diễn đạt "A phone call was made by Lisa" (Một cuộc điện thoại được thực hiện bởi Lisa) hoặc lược bỏ hẳn chủ thể Lisa.

Các chuyên gia ngôn ngữ đánh giá, việc sử dụng câu bị động đặc biệt hữu dụng trong các email lịch sự viết cho khách hàng hoặc khi giao tiếp với các sinh viên, đồng nghiệp. Lúc đó, thứ cần tập trung là nội dung công việc và người nghe sẽ thoải mái hơn khi đọc những câu dạng "Việc này cần hoàn thành trước chiều" hơn là "Bạn phải hoàn thành công việc trước chiều".

Thanh Hằng (Theo FluentU)