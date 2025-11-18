Sắc vóc bạn gái mới của Sinner

Laila Hasanovic sinh năm 2000, trong gia đình những người di cư gốc Bosnia. Cô nổi tiếng với những dự án hợp tác cùng các thương hiệu lớn như Tommy Hilfiger, Armani Beauty và Prada.

Laila chuyển đến Copenhagen sinh sống từ 19 tuổi, và mở cánh cửa đến showbiz bằng việc lọt top 25 Hoa hậu hoàn vũ Đan Mạch 2019.