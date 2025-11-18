Sắc vóc bạn gái mới của Sinner

Laila Hasanovic sinh năm 2000, trong gia đình những người di cư gốc Bosnia. Cô nổi tiếng với những dự án hợp tác cùng các thương hiệu lớn như Tommy Hilfiger, Armani Beauty và Prada.
Laila chuyển đến Copenhagen sinh sống từ 19 tuổi, và mở cánh cửa đến showbiz bằng việc lọt top 25 Hoa hậu hoàn vũ Đan Mạch 2019.
Laila được bạn bè thuở thơ ấu mô tả là một cô gái hướng ngoại nhưng rất thực tế, luôn tò mò về thế giới bên ngoài cộng đồng. Cô có một năm học tập tại Kentucky, Mỹ theo chương trình trao đổi học sinh. Khi đó, người đẹp theo học các ngành Anh ngữ và nghiên cứu xã hội ở trường trung học Svendborg.
Kể từ khi mở tài khoản năm 2013, Laila thu hút lượng người quan tâm đáng kể trên mạng xã hội, với hơn 400.000 lượt theo dõi trên Instagram, hơn 300.000 trên TikTok và gần 50.000 trên YouTube.
Cô thường chia sẻ nội dung liên quan đến thời trang, bao gồm cả những khoảnh khắc hậu trường ở các buổi trình diễn. Lượng người quan tâm đến Laila tăng đột biến trong giai đoạn Covid-19.
Đây cũng là thời điểm mà Laila có mối tình nổi tiếng đầu tiên với Jonas Wind, tuyển thủ bóng đá Đan Mạch.
Khi Wind đến Wolfsburg thi đấu vào mùa hè 2022, cô cũng sang Đức để sinh sống cùng bạn trai. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng đường ai nấy đi trước khi World Cup diễn ra.
Trước khi đến với Sinner, Laila có mối quan hệ lâu năm với Mick Schumacher, cựu tay đua đội Haas và đồng thời là con trai huyền thoại F1 Michael Schumacher. Hai người hẹn hò từ 2022. Laila là bạn gái duy nhất của Mick được tới thăm cha anh, người không còn xuất hiện trước công chúng kể từ tai nạn trượt tuyết kinh hoàng hơn một thập kỷ trước. Bộ đôi này chia tay hồi tháng 4. Thời điểm ấy, báo chí phát hiện cả hai xuất hiện trở lại trên ứng dụng hẹn hò.
Hasanovic và Sinner hẹn hò bí mật trong nhiều tháng. Mối quan hệ được công khai vào tháng 10 vừa qua. Người mẫu Đan Mạch cùng với cha mẹ đến theo dõi trận chung kết Vienna Mở rộng giữa bạn trai và Zverev.
Sau khi đăng quang, tay vợt người Italy không ngần ngại xác nhận mối quan hệ với bạn gái của mình trong bài phát biểu mừng chức vô địch. Sinner từ lâu vốn giữ kín chuyện đời tư, vậy nên việc anh công khai mối quan hệ này càng khiến dư luận chú ý.
Với công việc người mẫu hiện tại, cùng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Laila được cho là sở hữu khối tài sản có giá trị khoảng 1 triệu USD. Hiện tại, cô sinh sống ở Copenhagen nhưng cũng thường xuyên đi du lịch. Những điểm đến thời trang như Milan hay Paris liên tục xuất hiện trên Instagram của cô.
Sinner và Hasanovic (trái) chụp ảnh cùng đội ngũ của anh tối 16/11, sau khi vô địch ATP Finals ở Turin, Italy.
Khi được hỏi về tình trạng mối quan hệ, sau khi Hasanovic úp mở đăng ảnh một chiếc nhẫn trên mạng xã hội cuối tuần qua, Sinner phủ nhận việc đính hôn.
Vy Anh