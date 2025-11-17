Sinner thắng Alcaraz ở chung kết ATP Finals

ItalyĐánh bại số một thế giới Carlos Alcaraz 7-6(4), 7-5, Jannik Sinner bảo vệ danh hiệu tại giải đấu cho tám tay vợt hay nhất năm.

Dưới ánh đèn, trong bầu không khí rực lửa tại Inalpi Arena hôm 16/11, Sinner chơi thứ tennis tấn công rực lửa từ đầu đến cuối. Tay vợt 24 tuổi tấn công từ cuối sân với tốc độ và độ chính xác gần như hoàn hảo, xen lẫn những pha xử lý nghệ thuật kiểu Alcaraz, bao gồm một số cú lốp bóng ngoạn mục.

Bài kiểm tra lớn nhất của Sinner đến ở điểm lợi ngoài trong game 12 set đầu, khi anh cứu set-point bằng cú giao bóng hai mạo hiểm với tốc độ 190 km/h, khiến Alcaraz bối rối.

"Ăn mừng chiếc cúp này vào cuối năm sau nhiều tháng vô cùng căng thẳng như vậy, không có cái kết nào tốt hơn thế", Sinner nói sau trận. "Trận đấu rất, rất sít sao. Tôi đã cứu một set-point trong set đầu và tôi vô cùng hạnh phúc với cách mình xử lý tình huống".

*tiếp tục cập nhật