Sinner: 'Tôi giỏi hơn sau một năm'

ItalyJannik Sinner đánh giá bản thân tiến bộ hơn so với mùa trước, sau khi hạ Carlos Alcaraz ở chung kết ATP Finals để lần thứ hai liên tiếp vô địch giải.

"Tôi thực sự không muốn so sánh các mùa giải vì bối cảnh khác nhau", Sinner nói sau trận chung kết thắng Alcaraz 7-6, 7-5, hôm 16/11. "Nhưng năm nay tôi vào bốn trận chung kết Grand Slam, rồi bảo vệ thành công ATP Finals. Đó là thành tích tuyệt vời".

Sinner bị gián đoạn ba tháng thi đấu mùa này, do án treo giò sau khi dính doping mùa trước. Nhưng đây là giai đoạn giữa Australia Mở rộng và Roland Garros, không ảnh hưởng nhiều tới lịch trình và mục tiêu chinh phục các giải đấu lớn. Anh kết thúc mùa với 58 trận thắng và sáu danh hiệu, bao gồm hai Grand Slam.

Sinner nâng cup ATP Finals, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy tối 16/11. Ảnh: Reuters

"Bỏ qua thành tích, tôi thấy lối chơi và kỹ năng của bản thân tốt hơn năm ngoái", Sinner nói thêm. "Tất cả đều là một phần của quá trình. Tôi vẫn đang nỗ lực và cố gắng. Sau từng trận, tôi đều cố phân tích và nhìn ra những khía cạnh tích cực. Mọi thứ đang theo chiều hướng tốt".

Sinner kết thúc mùa với cùng mốc 24 danh hiệu như kình địch Alcaraz. Điểm nhấn của anh năm nay là chiến thắng trước đối thủ Tây Ban Nha ở chung kết Wimbledon, vốn là mặt sân không phải sở trường. Bên cạnh đó, Sinner cũng vào chung kết Roland Garros và chỉ thua ngược sít sao Alcaraz. Lối chơi của anh đã hoàn thiện rõ nét trên cả ba mặt sân, thay vì chỉ sân cứng sở trường như những mùa trước.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, Sinner nhấn mạnh quan hệ tốt với Alcaraz ngoài sân. Theo anh, các tay vợt thường thân thiết với những người đồng hương hơn, nhưng trong lịch trình dày đặc của ATP Tour mỗi năm, họ vẫn có thể kết bạn với những người phù hợp.

"Tôi vẫn thân với Jack Draper hay Reilly Opelka, những người chân thành, cởi mở và hòa hợp", Sinner nói. "Với Alcaraz thì hơi khác một chút vì những lý do trên sân đấu. Nhưng chúng tôi cạnh tranh và quan hệ lành mạnh. Chúng tôi vẫn có thể nói về mọi thứ trong phòng thay đồ và thực sự là bạn ngoài sân đấu. Đội của tôi và đội của anh ấy cũng rất hòa thuận, tôn trọng nhau. Đó là sự hòa hợp tuyệt vời".

Sinner và Alcaraz thống trị mùa giải 2025, giành tổng cộng 14 danh hiệu, bao gồm cả bốn Grand Slam. Tại ATP Finals, Sinner không thua set nào, rời Turin với khoản tiền thưởng kỷ lục 5,07 triệu USD, lớn nhất trong lịch sử giải. Trong cả mùa, Sinner kiếm được 19,1 triệu USD, còn Alcaraz thu về 18,8 triệu USD tiền thưởng.

Vy Anh