Alcaraz thán phục ý chí của Sinner

ItalyTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz đánh giá Jannik Sinner ngày càng bản lĩnh, thể hiện qua những lần trở lại ấn tượng sau mỗi thất bại mùa này.

Alcaraz kết thúc mùa bằng thất bại 6-7, 5-7 trước Sinner ở chung kết ATP Finals, lỡ cơ hội thâu tóm danh hiệu lớn còn thiếu. Anh cũng không thể trở thành tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên vô địch giải sau gần ba thập kỷ, kể từ Alex Corretja năm 1998.

Alcaraz có thành tích thắng thua 71-9, đoạt tám danh hiệu để tạo nên mùa giải hay nhất sự nghiệp. Sân trong nhà vốn không phải sở trường, nhưng Alcaraz đã chơi tốt ở ATP Finals khi chỉ thua một set trên đường vào chung kết.

"Tôi khá chắc là trình độ của tôi ở mặt sân này đã cải thiện và sẽ tốt hơn", anh nói trong lễ trao giải tối 16/11. "Hôm nay tôi cũng chơi tốt nhưng Sinner còn tốt hơn. Anh ấy luôn mạnh mẽ sau mỗi lần vấp ngã, dù vấp ngã rất ít. Tôi cảm nhận sự tiến bộ của anh ấy. Cú giao bóng của Sinner ngày càng lợi hại, tạo rất nhiều áp lực lên đối thủ. Rất khó để chơi với anh ấy ở mặt sân này".

Sinner (trái) và Alcaraz sau trận chung kết ATP Finals tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 16/11. Ảnh: Reuters

Hai tháng trước, Alcaraz đánh bại Sinner ở chung kết Mỹ Mở rộng. Anh chiếm ưu thế đối đầu mùa này với tỷ số 4-2 và cả sự nghiệp là 10-6. Trong trận chung kết ATP Finals, tay vợt Tây Ban Nha bị đau gân kheo vào cuối set một và phải băng bó chân phải.

"Đó không phải là lý do thất bại, vì nó không ảnh hưởng nhiều đến việc thi đấu", Alcaraz nói thêm. "Tôi vẫn chơi tốt sau sự cố đó, tất nhiên có một chút lấn cấn trong đầu khi đưa ra các quyết định xử lý bóng. Nhưng tôi vẫn chơi tốt và điều đó không thể làm lu mờ chiến thắng của Sinner".

Alcaraz cho biết anh đã thay đổi chiến thuật ở set hai, bằng cách đánh bóng quyết liệt và lên lưới thường xuyên hơn. Điều này giúp tay vợt Tây Ban Nha giành break-point và vượt lên dẫn 3-1. Nhưng anh đánh mất lợi thế này ở game sáu, rồi thua thêm game giao bóng thứ sáu vào cuối set, dẫn đến thất bại 5-7.

Alcaraz sẽ nghỉ vài ngày trước khi hội quân cùng tuyển Tây Ban Nha dự VCK Davis Cup diễn ra ở Bologna, Italy. Theo phân nhánh, Tây Ban Nha đấu đội hạt giống số bốn CH Czech ở tứ kết. Trong khi đó, ĐKVĐ Italy đối đầu tuyển Áo mà không có Sinner, người đã quyết định rút lui để nghỉ ngơi.

Vy Anh