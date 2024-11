Runney Mỹ phá kỷ lục chạy marathon bằng crocs

Runner 31 tuổi Kevin Leimkuhler lập kỷ lục thế giới chạy marathon bằng dép crocs tại major ở New York City ngày 3/11 với 2 giờ 51 phút 27 giây.

Leimkuhler đạt pace 4:04, tức chạy mỗi km trong 4 phút 4 giây, với dép crocs màu đỏ trên quãng đường 42,195 km tại New York. Thông số này chậm hơn 13 phút so với thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 2 giờ 38 phút khi anh chạy marathon bằng "siêu giày".

Kỷ lục thế giới cũ chạy marathon với dép crocs thuộc về Chris Howett, khi runner người Anh đạt 2 giờ 58 phút 25 giây tại Manchester Marathon 2024. Trước đó nữa, kỷ lục ở nội dung này cũng thuộc về một người Anh khác, là Jonathan Warner với 3 giờ 2 phút 41 giây tại Chicester, Tây Sussex ngày 12/2/2023.

Theo New York Road Runners, New York City Marathon 2024 thu hút 56.012 VĐV tham dự từ hơn 150 quốc gia. Trong đó, 55,646 runner hoàn thành quãng đường 42,195 km, chiếm 99,3%, giúp New York City lập kỷ lục thế giới về số runner hoàn thành cuộc đua nhiều nhất. Con số cao nhất trước đó của New York là 53.639 hoàn thành năm 2019.

Kỷ lục thế giới trước đó được thiết lập tại Berlin Marathon 2024 vào tháng trước, với 54.280 runner về đích. Hồi tháng 4, Paris Marathon có 54.175 hoàn thành cuộc đua.

Ở nội dung nam New York City Marathon 2024, Abdi Nageeye về nhất với 2 giờ 7 phút 39 giây và trở thành runner Hà Lan đầu tiên vô địch giải này. Evans Chebet - nhà vô địch New York 2022, Boston 2022, 2023 - về nhì với 2 giờ 7 phút 45 giây. Albert Korir, nhà vô địch New York City Marathon 2021, cán đích thứ ba với 2 giờ 8 phút. Tamirat Tola, người giữ kỷ lục giải với 2 giờ 4 phút 58 giây và nhà vô địch Olympic Paris 2024, về thứ tư với 2 giờ 8 phút 12 giây. Conner Mantz là VĐV chủ nhà đạt thành tích tốt nhất, khi cán đích thứ sáu với 2 giờ 9 phút.

Trong khi đó, Kenya thống trị nội dung nữ, khi Sheila Chepkirui vô địch với 2 giờ 24 phút 35 giây. Hellen Obiri, nhà vô địch Boston, New York 2023, Boston 2024, cán đích thứ hai với 2 giờ 24 phút 49 giây. Xếp sau là Vivian Cheruiyot với 2 giờ 25 phút 21 giây. Sara Vaughn, runner bỏ cuộc tại Chicago Marathon ba tuần trước và đang hồi phục sau khi mắc Covid-19, là VĐV chủ nhà đạt thành tích tốt nhất khi cán đích thứ sáu với 2 giờ 26 phút 56 giây.

Thời gian trung bình để hoàn thành New York City Marathon 2024 là 4 giờ 17 phút 47 giây với nam và 4 giờ 48 phút 31 giây với nữ. Người về đích lớn tuổi nhất là Garth Barfoot, 88 tuổi, đến từ New Zealand, với 11 giờ 23 phút 49 giây.

Abdi Nageeye và Sheila Chepkirui cùng nhận 100.000 USD tiền thưởng khi vô địch nội dung nam và nữ của New York City Marathon 2024. Ảnh: AFP

New York City Marathon ra đời năm 1970, là thành viên của hệ thống giải chạy thường niên lớn nhất hành tinh - World Marathon Majors, gồm Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago và mới nhất là Sydney.

Kỷ lục nam của New York City Marathon hiện là 2 giờ 4 phút 58 giây được VĐV Ethiopia Tamirat Tola thiết lập năm ngoái. Kỷ lục nữ là 2 giờ 22 phút 31 giây do chân chạy Kenya Margaret Okayo lập từ 2003.

Hồng Duy