Runner 35 tuổi Hà Lan gốc Somali Abdi Nageeye làm nên lịch sử khi về nhất New York City Marathon 2024 với 2 giờ 7 phút 39 giây.

Nageeye về nhất New York City Marathon 2024 ngày 3/11. Ảnh: AP

Nội dung nam New York City Marathon 2024 hôm 3/11 khởi đầu không sôi động khi các VĐV đều sử dụng chiến thuật negative splits - chạy nửa đầu chậm hơn nửa sau. Nageeye cùng hai chân chạy Kenya, Evans Chebet, Albert Korir, thuộc nhóm dẫn đầu khi cán mốc 10 km trong 31 phút 27 giây và 15 km trong 46 phút 54 giây. Họ vượt qua nửa đầu cuộc đua - 21,0974 km - trong 1 giờ 5 phút 33 giây.

Nhóm dẫn đầu còn 14 runner khi cán mốc 25 km trong 1 giờ 17 phút 48 giây, và chỉ còn sáu người ở mốc 30 km, gồm Nageeye, Chebet, Korir, nhà vô địch Olympic Paris 2024 Tamirat Tola, và hai runner Kenya khác là Geoffrey Kamworor và Wesley Kiptoo.

Kiptoo tụt lại 10 giây khi đến gần mốc 32 km, trước khi Korir và Tola cũng đuối sức vì Kamworor và Chebet tiếp tục tăng tốc. Nhưng tới mốc 40 km, Kamworor tụt xuống thứ năm, bị Tola và Korir vượt mặt.

Nageeye theo sát Chebet, rồi bứt tốc ở giai đoạn nước rút để vượt đối thủ Kenya và cán đích đầu tiên với 2 giờ 7 phút 39 giây. Anh là runner Hà Lan đầu tiên vô địch New York City Marathon, và là runner châu Âu đầu tiên thắng giải này, sau chân chạy Italy Giacomo Leone với 2 giờ 9 phút 54 giây năm 1996.

Nageeye tăng tốc để vượt Chebet ở đoạn nước rút. Ảnh: AP

"Tại đích, tôi tự hỏi mình có đang mơ không nhỉ. Tôi vừa thắng New York City Marathon", Nageeye nói. "Tôi rất tập trung xuyên suốt cuộc đua. Tập luyện chăm chỉ là bí quyết thành công".

Nageeye lần đầu vô địch giải major, sau lần về thứ ba New York City Marathon với 2 giờ 10 phút 31 giây. Anh từng giành HC bạc Olympic Tokyo 2020 với 2 giờ 9 phút 58 giây, và DNF vì bị ngã tại Olympic Paris 2024 cách đây 12 tuần.

"Paris là nỗi thất vọng lớn nhất của tôi trong sự nghiệp", runner 35 tuổi thừa nhận. "Tôi biết rằng trong hai tháng sau đó, tôi phải làm điều gì đó tuyệt vời. Tôi nỗ lực 110% mỗi ngày và thúc đẩy bản thân theo những cách mà trước đây tôi chưa từng làm".

Evans Chebet - nhà vô địch New York 2022, Boston 2022, 2023 - về nhì tại New York City Marathon 2024 với 2 giờ 7 phút 45 giây. Albert Korir, nhà vô địch New York City Marathon 2021, cán đích thứ ba với 2 giờ 8 phút. Tamirat Tola, người giữ kỷ lục giải với 2 giờ 4 phút 58 giây và nhà vô địch Olympic Paris 2024, về thứ tư với 2 giờ 8 phút 12 giây.

Kịch bản tương tự diễn ra ở nội dung nữ New York City Marathon 2024, khi Sheila Chepkirui duy trì vị trí thứ hai rồi tăng tốc giai đoạn nước rút để vô địch với 2 giờ 24 phút 35 giây. Đây là chiến tích vang dội nhất trong sự nghiệp của runner Kenya.

Sheila Chepkirui về nhất nữ New York City Marathon 2024 ngày 3/11. Ảnh: AP

Hellen Obiri, nhà vô địch Boston, New York 2023, Boston 2024, cán đích thứ hai với 2 giờ 24 phút 49 giây. Xếp sau là Vivian Cheruiyot với 2 giờ 25 phút 21 giây. Cả ba vị trí dẫn đầu đều thuộc về các runner Kenya.

New York City Marathon ra đời năm 1970, là thành viên của hệ thống giải chạy thường niên lớn nhất hành tinh - World Marathon Majors, và diễn ra cuối cùng trong năm, sau các giải ở Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago.

Kỷ lục nam của New York City Marathon hiện là 2 giờ 4 phút 58 giây được VĐV Ethiopia Tamirat Tola thiết lập năm ngoái. Kỷ lục nữ là 2 giờ 22 phút 31 giây do chân chạy Kenya Margaret Okayo lập từ 2003.

Hồng Duy