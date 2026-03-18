Runner Trung Quốc bị chặn ngay trước vạch đích khi đang dẫn đầu

Trung QuốcXueji Sheng bất ngờ bị trọng tài ngăn cản ngay trước vạch đích do nhầm với người chạy half marathon, phải "về đích lại" để hoàn tất thủ tục ghi nhận kết quả.

Tình huống hiếm gặp xảy ra tại giải Chongqing Wanzhou Marathon ở Trùng Khánh, Trung Quốc hôm 16/3. Xueji Sheng - runner dẫn đầu nội dung marathon nam - bị nhân viên điều hành cuộc đua chặn lại ngay trước vạch đích.

Sheng dẫn đầu nội dung marathon nam và tiến gần đến đích với mục tiêu phá thành tích cá nhân tốt nhất (PB) dưới 2 giờ 24 phút. Nhưng một trọng tài tỏ ra bối rối và kéo anh lại, cho rằng Sheng thuộc nhóm chạy half marathon. Người này sau đó hướng anh sang làn dành cho VĐV cự ly 21,0975 km, thay vì cho phép Sheng cán đích.

Sheng phản ứng và cố gắng giải thích, song vẫn bị giữ lại trong ít phút trước khi được đưa trở lại vạch đích marathon. Ban tổ chức sau đó yêu cầu anh tái hiện khoảnh khắc về đích để phục vụ ghi hình và chụp ảnh. Khi hoàn tất, đồng hồ hiển thị 2 giờ 24 phút 18 giây.

Trong phần trả lời sau cuộc đua, Sheng cho biết anh đã nhiều lần thông báo mình thi đấu cự ly marathon, nhưng vẫn bị điều hướng sai. Sau khi xác minh, ban tổ chức đã điều chỉnh thành tích để bù thời gian bị cản trở.

Kết quả chính thức của Sheng được ghi nhận là 2 giờ 23 phút 53 giây, nhanh hơn hơn một phút so với PB, qua đó giúp anh thắng chung cuộc.

Những sự cố kiểu này không phổ biến nhưng cũng không phải cá biệt. Tại giải half marathon Mỹ 2026 ngày 1/3, xe dẫn đầu đoàn đua đã đi nhầm hướng khi còn cách đích khoảng 3 km, khiến ba VĐV nữ đang dẫn đầu là Jess McClain, Emma Grace Hurley và Ednah Kurgat chạy lạc khỏi lộ trình chính thức và mất cơ hội lên bục podium.

Sau khi các VĐV khiếu nại - trong bối cảnh ban đầu họ mất tiền thưởng và thứ hạng - ban tổ chức đã quyết định trao lại đầy đủ tiền thưởng, đồng thời công nhận hai bảng podium riêng biệt để xử lý sai sót.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)