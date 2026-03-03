Runner Mỹ mất khoản thưởng 20.000 USD vì xe dẫn đường

MỹTheo xe dẫn đoàn rẽ sai lộ trình, Jess McClain mất chức vô địch half marathon Mỹ cùng khoản thưởng 20.000 USD.

Giải vô địch half marathon Mỹ do USA Track & Field (USATF) tổ chức tại Atlanta ngày 1/3 khép lại trong tranh cãi khi nhóm VĐV nữ dẫn đầu bị xe dẫn đường đưa đi sai hướng ở giai đoạn quyết định.

Khi còn chưa đầy hai dặm (khoảng 3,2 km) tới vạch đích, McClain đang tạo khoảng cách đáng kể so với Ednah Kurgat và Emma Grace Hurley, xe đạp dẫn đoàn bất ngờ rẽ khỏi lộ trình chính thức. Cả ba VĐV bám theo và đi chệch hướng.

Khi phát hiện sai sót, McClain quay lại và nhập vào đường đua đúng, nhưng trật tự cuộc đua đã thay đổi đáng kể. Cô cán đích thứ chín với thời gian 1 giờ 11 phút 27 giây. Hurley và Kurgat lần lượt xếp thứ 12 và 13.

Jess McClain thi đấu tại giải half marathon Mỹ 2026 ngày 1/3. Ảnh: Kevin Morris

Molly Born - người trước đó kém nhóm đầu hơn một phút - vượt lên giành chiến thắng với 1 giờ 9 phút 43 giây. Carrie Ellwood (1 giờ 9 phút 47 giây) và Annie Rodenfels (1 giờ 10 phút 12 giây) hoàn tất bục podium. Ở nội dung nam, Wesley Kiptoo giành chức vô địch.

Kết cục này gây hệ quả lớn với McClain. Trước khi xảy ra sự cố, cô đứng trước cơ hội giành danh hiệu quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời đoạt suất chính thức dự giải chạy đường trường thế giới 2026 tại Copenhagen. Việc tụt xuống thứ chín cũng khiến cô lỡ khoản thưởng 20.000 USD dành cho nhà vô địch quốc gia.

Ngay sau khi cuộc đua kết thúc, các VĐV bị ảnh hưởng đã nộp đơn khiếu nại lên USATF, yêu cầu xem xét lại kết quả. Các đơn khiếu nại ban đầu bị bác bỏ, buộc VĐV tiếp tục gửi kháng nghị.

Trong thông báo chính thức, USATF cho biết hội đồng kháng nghị xác định cuộc đua không đáp ứng Điều 243 của luật thi đấu khi cung đường không được đánh dấu đầy đủ tại vị trí xảy ra nhầm lẫn, yếu tố góp phần khiến nhóm VĐV dẫn đầu đi sai hướng. Tuy nhiên, hội đồng cũng kết luận không có quy định nào trong điều lệ cho phép thay đổi thứ tự về đích, do đó kết quả đã công bố vẫn được giữ nguyên.

Theo quy định hiện hành của USATF, VĐV có trách nhiệm nắm rõ lộ trình thi đấu và đảm bảo mình chạy đúng cung đường.

Molly Born về nhất tại giải half marathon Mỹ 2026. Ảnh: New York Post

USATF nhấn mạnh xe dẫn đầu do ban tổ chức địa phương quản lý theo Điều 243.2.c của bộ luật thi đấu 2026, đồng thời đề nghị các câu hỏi liên quan đến cung đường và phương tiện dẫn đoàn được gửi tới Atlanta Track Club.

Về suất chạy đường trường thế giới 2026, USATF cho biết đội tuyển sẽ không được chốt cho đến tháng 5 và cơ quan này sẽ rà soát kỹ lưỡng sự việc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả VĐV liên quan.

Bình luận trên sóng truyền hình, cựu VĐV đường dài Tim Hutchings cho rằng sự nhầm lẫn là điều có thể hiểu được trong bối cảnh thi đấu căng thẳng, khi VĐV thường tập trung tối đa và tin tưởng vào xe dẫn đường thay vì kiểm tra lại lộ trình.

McClain, 34 tuổi, là gương mặt kỳ cựu của điền kinh Mỹ, từng xếp thứ tám nội dung marathon tại giải vô địch điền kinh thế giới 2025.

Hồng Duy (theo The Guardian, Canadian Running Magazine)