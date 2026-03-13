Runner nên làm gì khi chểnh mảng tập luyện trước giải

Thay vì dằn vặt và cố tập bù vì chểnh mảng trước giải, runner cần giữ bình tĩnh, điều chỉnh lịch linh hoạt để cơ thể phục hồi tốt nhất.

Lịch trình bận rộn hoặc sự cố sức khỏe có thể khiến runner không hoàn thành đủ lượng tích lũy trước khi thi đấu. Vấn đề này có thể gây lo lắng, nhất là cho những người hướng tới mục tiêu thành tích.

Ở thời điểm cận kề, thay vì tập bù, các chuyên gia khuyến cáo runner nên giảm tải để bước vài giai đoạn taper (dưỡng sức). giới chuyên môn cảnh báo việc nhồi nhét cường độ cao trong thời gian ngắn lúc này rất dễ dẫn đến chấn thương.

Sau khi bỏ tập, runner thường có thói quen tập bù, nhưng điều này rất dễ dẫn đến quá tải và chấn thương sát ngày thi đấu.

Lúc này, thử thách chủ yếu nằm ở việc cải thiện tâm lý. Thay vì chìm trong cảm giác thất bại, bạn hãy xem sự gián đoạn này như một cơ hội vàng để cơ bắp được nghỉ ngơi sâu, tự chữa lành các tổn thương nhỏ.

Trong những ngày xả hơi này, runner không nên để cơ thể rơi vào trạng thái thụ động hoàn toàn. Bạn chỉ cần dành ra 10 đến 15 phút vận động nhẹ nhàng tại nhà hoặc nơi làm việc, chẳng hạn như đi bộ hay thực hiện vài động tác giãn cơ cơ bản nhằm duy trì tuần hoàn máu và gạt bỏ sự trì trệ. Ở những ngày tiếp theo, người chạy có thể chủ động chuyển khung giờ tập sang buổi trưa, chiều tối hoặc linh hoạt rút ngắn quãng đường để giảm bớt áp lực thời gian.

Dù phải điều chỉnh lịch trình linh hoạt đến đâu, nguyên tắc bất di bất dịch là phải giữ lại bài chạy dài (long run). Bất kể quỹ thời gian eo hẹp thế nào, hãy ưu tiên hoàn thành bài tập cuối tuần bởi đây là phần cốt lõi giúp duy trì sức bền. Đối với những bài chạy ngắn đã lỡ trong tuần, cách tốt nhất là mạnh dạn xóa bỏ chúng khỏi tâm trí.

Khi xỏ giày ra đường trở lại, runner chỉ nên thực hiện đúng khối lượng nhẹ nhàng được chỉ định của ngày hôm đó. Hành động dứt khoát này giúp cơ thể tiếp tục quá trình taper một cách tự nhiên. Một vài buổi tập chểnh mảng ở giai đoạn cuối chắc chắn không đủ sức phá vỡ nền tảng thể lực mà bạn đã rèn luyện suốt nhiều tháng.

Nhật Minh