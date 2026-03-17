Runner Mỹ xăm logo thông báo gia nhập giải cho phép dùng doping

MỹVĐV nước rút Taylor Anderson thông báo gia nhập Enhanced Games, nơi cho phép sử dụng chất tăng cường thành tích, bằng việc xăm logo của giải lên cơ thể.

Với chưa đầy ba tháng trước khi sự kiện đầu tiên của giải diễn ra ngày 24/5/2026 tại Las Vegas, ban tổ chức đang hoàn thiện danh sách VĐV nam và nữ cho nội dung 100m.

Ngày 13/3, nữ VĐV chạy nước rút người Mỹ Taylor Anderson xác nhận tham dự giải bằng cách xăm logo Enhanced Games lên cánh tay. Anderson, 31 tuổi, đến từ bang Minnesota, cho biết hình xăm nhằm đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

"Tôi trở lại sau khi giải nghệ để tham gia giải đấu và làm điều mà nhiều người không thể làm được", Anderson nói trong video đăng trên mạng xã hội. "Đến tháng 5, chúng ta sẽ giành 1 triệu USD".

Ban tổ chức Enhanced Games treo thưởng 1 triệu USD cho bất kỳ VĐV nam hoặc nữ nào phá kỷ lục thế giới 100m trong điều kiện được phép sử dụng chất tăng cường thành tích. Kỷ lục thế giới nữ hiện nay là 10 giây 49 do cố VĐV Mỹ Florence Griffith Joyner lập tại Olympic năm 1988.

Tuy nhiên, Anderson chưa từng chạy 100m dưới 11 giây. Thành tích cá nhân tốt nhất của cô là 11 giây 20 lập năm 2021. Cô cũng chưa từng đại diện tuyển Mỹ tại các giải lớn như Olympic hay giải thế giới. Lần duy nhất Anderson thi đấu quốc tế cấp cao là tại Pan American Games 2023 ở Santiago, khi cô góp mặt trong đội tiếp sức 4x100m nữ của Mỹ.

Taylor Anderson thi đấu năm 2023. Ảnh: suhh_spense

Anderson gia nhập danh sách các VĐV nữ đã được công bố trước đó của giải gồm Denau McFarlane, Jasmine Abrams, Shania Collins và Shockoria Wallace. Trong nhóm này, Anderson hiện là người duy nhất có hình xăm liên quan đến Enhanced Games. Hình xăm, được cho là thứ năm của cô, nằm ở cẳng tay trái.

Enhanced Games là dự án gây nhiều tranh cãi khi cho phép VĐV sử dụng doping có kiểm soát. Giải được hậu thuẫn bởi tỷ phú Mỹ Peter Thiel và Donald Trump Jr. - con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến tổ chức sự kiện đầu tiên ngày 24/5/2026. Tổng tiền thưởng công bố là 500.000 USD, trong đó mỗi nội dung có thể nhận tối đa 250.000 USD.

Hiện các nội dung điền kinh xác nhận gồm 100m nam và nữ. Ban tổ chức cũng cân nhắc bổ sung 110 m rào nam và 100 m rào nữ, dù chưa có VĐV nào chính thức đăng ký.

Dự án còn thu hút sự chú ý ngoài lĩnh vực thể thao. Nam diễn viên Rob McElhenney, đồng sở hữu CLB Wrexham, được cho là đang tham gia sản xuất một bộ phim xoay quanh sự kiện này.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)