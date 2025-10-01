Thưởng tại Enhanced Games bằng 13 lần vô địch thế giới

Kình ngư người Anh Ben Proud cho biết phải mất 13 năm liên tiếp giành HC vàng thế giới mới kiếm được số tiền thưởng tương đương một chiến thắng ở Enhanced Games giải đấu cho phép VĐV dùng chất cấm dưới sự giám sát y tế.

Ngày 10/9, Proud - kình ngư từng giành HC bạc Olympic Paris và là nhà vô địch thế giới 50m tự do - xác nhận sẽ góp mặt ở Enhanced Games. Giải đấu này cho phép VĐV dùng chất cấm nhằm "khám phá giới hạn mới của cơ thể".

Theo công bố của ban tổ chức, ngoài khoản tiền tham dự, các VĐV sẽ được thưởng 1 triệu USD nếu phá kỷ lục thế giới. Với bơi 50m tự do, nội dung sở trường của Proud, phần thưởng vượt xa bất kỳ giải đấu truyền thống nào.

Ben Proud giành HC vàng 50m tự do châu Âu năm 2022. Ảnh: Aquatics GB

"Tôi sẽ phải mất 13 năm liên tục giành chức vô địch thế giới mới nhận được số tiền thưởng bằng một lần chiến thắng ở Enhanced Games", kình ngư từng vô địch thế giới và châu Âu nói với BBC Radio 5 Live. "Một cơ hội để tiếp tục bơi thêm vài năm nữa, với thu nhập bảo đảm tương lai, là điều khiến tôi cảm thấy hài lòng".

Trong gần một thập kỷ, Proud là niềm tự hào của bơi lội Anh với HC vàng thế giới 2022 và HC bạc Olympic Paris 2024. Nhưng giống nhiều đồng nghiệp, anh đối diện bài toán khó: thu nhập từ bơi lội đỉnh cao quá khiêm tốn so với công sức bỏ ra. Ở giải vô địch thế giới 2022, tổng tiền thưởng cho toàn bộ nội dung bơi chỉ là 2,73 triệu USD, trong đó HC vàng được 20.000 USD.

Với VĐV như Proud, số tiền này không đủ để tích lũy cho tương lai sau giải nghệ. "Tôi đã 30 tuổi và cân nhắc chuyện giải nghệ nhiều năm qua. Thực tế, chúng tôi trong chương trình Olympic không đủ thu nhập để sống thoải mái sau khi giải nghệ", Proud bày tỏ.

Proud hiện vẫn nằm trong nhóm ưu tiên cao nhất của Liên đoàn Bơi lội Anh, gồm các VĐV được đánh giá có khả năng tranh chấp huy chương Olympic hoặc giải thế giới trong kỳ gần nhất. Anh được hỗ trợ tối đa 39.000 USD mỗi năm để chuẩn bị cho Los Angeles 2028 - số tiền khiêm tốn so với phần thưởng tại Enhanced Games.

Proud hiểu sự chỉ trích nhưng cho rằng thể thao truyền thống và Enhanced Games là hai thế giới khác nhau. Anh nói: "Tôi tôn trọng quan điểm của họ. Nếu đứng ở vị trí ấy, có lẽ tôi cũng phản ứng như vậy. Nhưng Enhanced Games không phải Olympic. Nó là một định dạng mới, nơi mọi thứ được giám sát bởi đội ngũ y tế và khoa học".

Theo quy định của Enhanced Games, VĐV không bắt buộc dùng doping. Proud cho biết: "Tôi không chịu nghĩa vụ phải sử dụng bất kỳ chất gì. Nhưng nếu đến lúc cần, sẽ có đội ngũ bác sĩ hướng dẫn và bảo đảm tôi có đầy đủ thông tin trước khi quyết định".

Ben Proud thi đấu chung kết 50m tự do nam tại Thế vận hội Olympic Paris 2024. Ảnh: Olympics

Enhanced Games được sáng lập năm 2023 bởi doanh nhân gốc Australia Aron D’Souza với mục tiêu "phá vỡ sự thống trị của phong trào Olympic truyền thống" và cho phép VĐV sử dụng chất cấm hợp pháp để kiểm chứng giới hạn sinh học con người.

Sự kiện đầu tiên dự kiến tổ chức tại Las Vegas, Mỹ, vào tháng 5/2026, với ba môn chính: bơi, điền kinh và cử tạ. Ban tổ chức treo thưởng 500.000 USD cho mỗi nội dung, kèm 250.000 USD tiền thưởng nếu phá kỷ lục thế giới. Giải đấu nhận vốn từ quỹ đầu tư 1789 Equity, trong đó có sự ủng hộ tài chính từ Donald Trump Jr. Nhà sáng lập D’Souza cho biết đã huy động được hàng chục triệu USD để chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên.

Tuy nhiên, ý tưởng này vấp phải chỉ trích dữ dội từ thế giới thể thao. Cơ quan Chống doping Thế giới (WADA) cảnh báo đây là giải đấu nguy hiểm và vô trách nhiệm. Giám đốc Cơ quan chống doping Mỹ (USADA) Travis Tygart thậm chí gọi Enhanced Games là gánh xiếc hề. Liên đoàn Thể thao dưới nước thế giới (World Aquatics) đã trở thành tổ chức quốc tế đầu tiên tuyên bố cấm thi đấu với những VĐV tham dự Enhanced Games.

Hồng Duy (theo BBC)