Runner Lâm Đồng tham vọng trở thành MC chạy nhanh nhất Việt Nam

Hơn một năm sau lần đầu chạy full marathon với thành tích 3 tiếng 57 phút, Lý Tài Lập đặt mục tiêu chinh phục sub3 tại VnExpress Marathon All-Star 2026.

Ngày cuối năm 2025, tại khu đô thị Vạn Phúc (TP HCM), Tài Lập hoàn thành bài tempo 12 km với pace 4:17. Hai ngày sau, anh chạy easy 12km với pace 4:30 và nhịp tim chỉ 144 bpm. Những chỉ số này đủ tiềm năng để nam runner mơ về mốc sub3, tức chạy full marathon dưới ba tiếng, chỉ sau chưa đầy hai năm chạy bộ.

Sinh năm 1993, Tài Lập đã theo đuổi nghề MC hơn 10 năm. Gần hai năm trước, anh bắt đầu được mời dẫn các sự kiện thể thao, trong đó có chạy bộ. Được cộng đồng truyền cảm hứng, anh bắt đầu xỏ giày. Lập tin rằng để làm tốt công việc MC ở các sự kiện chạy bộ, anh cần hiểu sâu hơn về môn này. Đó là một trong những động lực chính để anh dành thời gian và công sức cho chạy bộ.

Lý Tài Lập khoác áo Vạn Phúc Runners trong một giải chạy năm 2025. Ảnh: NVCC

MC giải chạy không chỉ cần biết cách dẫn dắt sân khấu hay khuấy động không khí trước giờ xuất phát. Ở những đường đua chuyên nghiệp, người cầm mic cần am hiểu chuyên môn, hiểu ngôn ngữ của runner và có trải nghiệm thực tế để kết nối đúng tâm lý VĐV. Sau 7 tháng tập chạy, Tài Lập đăng ký chạy full marathon lần đầu vào tháng 12/2024 và đạt thành tích 3 tiếng 57 phút 37 giây, đạt chuẩn All-Star.

Tuy nhiên, nam MC biết anh còn có thể chạy tốt hơn. Từ đó, Tài Lập chuyên tâm tìm hiểu và tập luyện trong kỷ luật. Anh không đăng ký full marathon thêm lần nào nữa, trước khi mua bib cự ly này ở VnExpress Marathon All-Star vào ngày 8/2 tới.

"Giải đấu có những điều kiện tốt để tôi nhìn thấy giới hạn của bản thân ở đâu. Ngoài thời tiết, cung đường, thể thức áp chuẩn đầu vào đồng nghĩa tôi sẽ chạy với nhóm runner ưu tú. Tôi hy vọng điều này sẽ thúc đẩy bản thân đạt mục tiêu thành tích, cũng như khi chạy với các anh Đan Quyết, Nguyễn Văn Chung ở câu lạc bộ Vạn Phúc Runners", Lập lý giải.

Để chuẩn bị cho mục tiêu sub3, Tài Lập tham khảo giáo án từ các runner nhiều kinh nghiệm hơn rồi điều chỉnh để phù hợp với bản thân. Anh duy trì ba đến bốn buổi chạy mỗi tuần theo giáo án, xen kẽ gym và các bài bổ trợ, đồng thời nâng tổng khối lượng từ 40-50 km lên 60-70 km mỗi tuần.

Sau nhiều lần "gãy" vì nạp dinh dưỡng và tích luỹ chưa đủ, Lập ưu tiên cho các bài chạy dài từ 28 tới 32km, có hôm tới 37km. Nhưng điểm nhấn trong quá trình tập của anh là bài tempo - dạng bài anh cho là "khó nhất nhưng hiệu quả nhất" để cải thiện tốc độ. Lập đã kết hợp tempo với negative split và bài long tun để đạt hiệu quả cao nhất. Anh mê chạy tempo đến nỗi tự đặt biệt danh là "Lập tempo" và được nhiều bạn chạy gọi với tên này.

Tài Lập đảm nhận vai trò MC ở một sự kiện chạy bộ. Ảnh: NVCC

Nhận định khả năng đạt mục tiêu sub3 ở All-Star, Tài Lập nói anh sẽ chốt mục tiêu cuối cùng sau những buổi tập cuối. Ngoài ra, chất lượng giấc ngủ, độ ẩm và nhiệt độ trong ngày thi đấu cũng ảnh hưởng.

"Nếu mọi thứ tốt đẹp, tôi hy vọng có thể chạy dưới ba tiếng. Nếu không, mốc 3 tiếng 15 phút cũng có thể chấp nhận được", Lập nói.

Sub3 là mốc thời gian đa phần người chạy marathon nghiêm túc hướng tới, đòi hỏi nền tảng thể lực, sức bền và khả năng kiểm soát pace ở mức rất cao. Chỉ khoảng 2% người chạy bộ trên thế giới làm được điều này. Ở Việt Nam, những giải đấu vào mùa đông ở miền Bắc được xem là lý tưởng để runner chinh phục sub3. VnExpress Marathon Hải Phòng hôm 21/12 lập kỷ lục giải chạy có nhiều VĐV sub3 nhất với 134 người.

Không chỉ tập luyện, Tài Lập còn ghi lại hành trình chạy bộ như một cuốn nhật ký mở trên trang cá nhân. Từ những buổi chạy đầu tiên, các cột mốc 5km, 21km đến quá trình chuẩn bị cho full marathon, anh chia sẻ cảm nhận cơ thể sau từng bài tập, những lỗi runner phong trào thường gặp và kinh nghiệm nạp dinh dưỡng trong các buổi chạy dài.

Với Tài Lập, việc chia sẻ không nhằm thể hiện thành tích, mà để tạo sự kết nối với cộng đồng. "Tôi muốn những gì mình nói trên sân khấu hay trên mạng xã hội đều xuất phát từ trải nghiệm thật. Khi đã từng mệt, từng gãy bài, từng lo lắng trước ngày đua, bạn sẽ hiểu runner cần nghe điều gì", anh nói.

Nam MC muốn lan tỏa tinh thần chạy bộ không chỉ bằng giọng nói, mà còn bằng đôi chân của anh trên đường chạy. "Tôi muốn trở thành một MC có thành tích tốt ở bộ môn thể thao mình theo đuổi, để những điều bản thân chia sẻ đều đến từ trải nghiệm thực tế", anh nói.

Hải Long