VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 lập kỷ lục 124 runner sub3

Giải chạy sáng 21/12 ghi nhận 124 VĐV hoàn thành marathon dưới 3 giờ, cao nhất Việt Nam, trong đó có đến 8 runner nữ - điều chưa từng có ở các giải trong nước

Sáng 21/12, VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra tại TP Hải Phòng với hơn 14.000 VĐV tham dự. Ban tổ chức ghi nhận 124 runner đạt mốc sub3 (42 km dưới 3 tiếng). Thành tích này phá sâu kỷ lục 90 VĐV tại mùa giải 2024,

Đan Quyết và nhiều runner sub3 trên đường đua sáng 21/12. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở nội dung nam, Hoàng Viết Vĩ Ly dẫn đầu nhóm sub3 với thông số 2 giờ 26 phút 44 giây. Trịnh Minh Tâm xếp sau với 2 giờ 28 phút 42 giây. Nhiều gương mặt quen thuộc của đường chạy như Hứa Thuận Long, Đào Bá Thành, Lê Văn Tuấn, Đan Quyết cũng đạt thông số cao. Trong khi đó, Bùi Văn Phú là runner cuối cùng ghi tên mình vào danh sách bảng vàng. Runner này cán qua vạch đích lúc 2 tiếng 59 phút 59 giây, tức vừa kịp lúc ghi nhận thành tích. Chỉ chậm hơn một giây, runner này đã nằm ngoài danh sách sub3.

Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lệ tạo điểm nhấn khi phá sâu kỷ lục cá nhân, hoàn thành 42 km sau 2 giờ 42 phút. Runner sinh năm 1998 tiếp tục nối dài chuỗi thống trị của mình tại một giải VnExpress Marathon. Nhưng đáng chú ý, phía sau Hồng Lệ có đến 7 runner nữ khác gồm Lê Thị Lam, Doãn Oanh, Ngọc Lan, Ngọc Dung, Yến Thư, Khánh Linh và Trà Giang. Đây cũng là lần đầu một giải marathon trong nước có tới 8 VĐV nữ về đích dưới 3 giờ, cho thấy chất lượng chuyên môn của nhóm elite nữ đang được kéo lên rõ rệt.

Theo các HLV và runner kỳ cựu, số lượng sub3 tăng nhanh không chỉ đến từ việc phong trào mở rộng, mà còn nhờ hệ thống huấn luyện bài bản hơn, dữ liệu tập luyện được cá nhân hóa và sự đầu tư nghiêm túc của VĐV vào các giải có cung đường thi đấu thuận lợi, điều kiện tổ chức chuyên nghiệp.

Hoàng Viết Vĩ Ly, Đào Bá Thành, Lê Văn Tuấn trên đường đua 42km. Ảnh: VnExpress Marathon

Hải Phòng trong hai mùa gần đây được cộng đồng gọi là "cung đường của những PR", khi nhiều runner cải thiện thành tích cá nhân nhờ đường đua thẳng, bằng phẳng đến mức gần như không có dốc. Thêm vào đó nền nhiệt những ngày cuối tháng 12 dễ chịu, tạo điều kiện tối ưu thành tích.

Ngoài thành tích chuyên môn, VM Hải Phòng 2025 còn lập kỷ lục về quy mô với 14.000 VĐV, tăng khoảng 1,4 lần so với mùa gần nhất. Lần đầu tiên, số người đăng ký cự ly 42km vượt bán marathon, phản ánh sự dịch chuyển của cộng đồng runner từ trải nghiệm sang chinh phục chuẩn thành tích cao hơn.

14.000 VĐV tham gia VM Hải Phòng 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Để đảm bảo an toàn và tối ưu điều kiện thi đấu, cự ly marathon năm nay xuất phát lúc 02:30, sớm hơn 30 phút so với năm trước, đồng thời rút thời gian đóng đường xuống còn 6 giờ. Khu xuất phát đặt tại vườn hoa Nguyễn Du và đích đến tại Đồ Sơn.

Với 124 sub3, VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 thiết lập cột mốc mới cho marathon Việt Nam. Theo ban tổ chức, con số này không chỉ mang ý nghĩa thống kê, mà còn cho thấy mặt bằng chuyên môn đang được kéo lên, tạo tiền đề để các giải trong nước tiến gần hơn tới chuẩn khu vực, đồng thời trở thành điểm hẹn cuối năm của nhóm runner đặt mục tiêu PR.

Hoài Phương