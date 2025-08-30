Runner Hà Lan toàn thắng 30 lần chạy tại Diamond League

Thụy SĩFemke Bol tiếp tục thống trị tại nội dung 400m rào nữ khi giành chiến thắng thứ 30 liên tiếp ở hệ thống Diamond League, bỏ xa chuỗi thắng của "Vua nhảy sào" Mondo Duplantis.

Tại chung kết Diamond League 2025 trên sân Letzigrund, Zurich hôm 28/8, Bol thi đấu áp đảo và cán đích sau 52 giây 18 giây. Cô lần thứ năm liên tiếp vô địch Diamond League và bỏ túi thêm 30.000 USD tiền thưởng. Emma Zapletalova (Slovakia) về nhì với 53 giây 18 giây, còn Andrenette Knight (Jamaica) giành hạng ba với 53 giây 76.

Bol toàn thắng 30 lần xuất hiện tại Diamond League suốt 5 năm qua. Thành tích này bỏ xa Mondo Duplantis - VĐV Thụy Điển 13 lần phá kỷ lục thế giới nhảy sào - với 19 chiến thắng liên tiếp cùng 5 lần vô địch Diamond League.

"Áp lực không hẳn là điều xấu. Nó giúp tôi tập trung và sẵn sàng hơn", Bol chia sẻ trước khi bước vào giải đấu tại Zurich.

Thành tích của Bol tại các chung kết Diamond League lần lượt là 52 giây 80 tại Zurich 2021, 53 giây 03 tại Zurich 2022, 51 giây 98 tại Eugene 2023, 52 giây 45 tại Brussels 2024 và 52 giây 18 tại Zurich 2025.

Thành tích của Femke Bol qua 30 lần chạy tại Diamond League.

Với thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 50 giây 05, Bol hiện là VĐV chạy 400m rào nhanh thứ hai lịch sử, đồng thời giữ kỷ lục thế giới nội dung 400m trong nhà (49 giây 17).

Tuy vậy, ngôi vị số một ở đường chạy này vẫn thuộc về Sydney McLaughlin-Levrone - VĐV Mỹ 6 lần phá kỷ lục thế giới, giành hai HC vàng Olympic, cũng như là người đầu tiên phá mốc 52 và 51 giây.

Tại Olympic Paris 2024, McLaughlin-Levrone giành HC vàng với kỷ lục thế giới 50 giây 37. Anna Cockrell (Mỹ) giành HC bạc, còn Bol chỉ giành HC đồng.

Femke Bol vô địch Diamond League 2025. Femke Bol vô địch 400m rào Diamond League 2025.

Nhưng Bol rộng cửa tại giải vô địch thế giới 2025, khi McLaughlin-Levrone quyết định chuyển sang nội dung 400m tự do, không tranh tài ở cự ly sở trường 400m rào.

Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Giải có tổng cộng 49 nội dung, bao gồm chạy, nhảy, ném, bộ môn phối hợp và cả marathon cùng đi bộ đường dài. Với quy mô này, sự kiện được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước Thế vận hội Los Angeles 2028.

Nội dung 400m rào nữ tại giải vô địch thế giới 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 15/9.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)