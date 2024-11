Runner đính số bib lên người dự New York City Marathon

Runner Mỹ Connor Strynkowski cởi trần, đính số bib bằng ghim vào phần ngực, khi thi đấu tại New York City Marathon 2024.

Strynkowski, runner 30 tuổi, thuộc CLB New York Harriers và từng là thành viên của đội điền kinh Đại học Cornell. Anh nhiều lần cởi trần chạy marathon và dán số bib lên người. Nhưng tại New York City Marathon 2024 ngày 3/11, runner người Mỹ dùng ghim đính hẳn bib 1414 lên phần ngực.

Strynkowski không bị chảy máu và hoàn thành cự ly 42,195 km trong 2 giờ 38 phút 16 giây, đứng thứ 326 chung cuộc. Anh đạt pace3:45, tức chạy mỗi km trong 3 phút 45 giây, đứng thứ 301 chung cuộc ở hạng mục nam và đứng thứ 94 ở hạng mục nam trên 30 tuổi (M30).

Runner đến từ New York chọn chiến thuật positive splits, tức chạy nửa đầu nhanh hơn nửa sau. Anh hoàn thành 10 km đầu trong 33 phút 53 giây và vượt qua nửa đầu cuộc đua - 21,0974 km - trong 1 giờ 11 phút 44 giây. Anh chạy chậm hơn trong nửa sau cuộc đua và đạt sub2:39.

Màn trình diễn của Strynkowski gây bão trên mạng xã hội. "Anh này chắc quên áo và phải ghim số bib lên người", một CĐV bình luận hài hước. "Tôi tưởng đây là sản phẩm của AI. Đây là ảnh thật sao?", CĐV này khó tin. "Tại sao lại phải chịu đựng quá nhiều đau đớn không cần thiết như vậy? Anh ta có phải uống thuốc giảm đau để thi đấu không?", một người dùng khác thắc mắc.

Kevin Leimkuhler phá kỷ lục chạy marathon bằng dép crocs tại New York City 2024 hôm 3/11.

New York City Marathon 2024 còn thu hút bởi nhiều sự việc khác. Kevin Leimkuhler, 31 tuổi, lập kỷ lục thế giới chạy marathon bằng dép crocs tại giải với 2 giờ 51 phút 27 giây, xô đổ cột mốc cũ là 2 giờ 58 phút 25 giây được runner người Anh Chris Howett thiết lập hồi đầu năm.

Trong khi đó, Matt Choi, ngôi sao mạng xã hội với gần 0,5 triệu theo dõi, thuê hai người quay phim đi xe đạp điện bám theo, khi chạy 2 giờ 57 phút 15 giây tại New York City Marathon 2024. Anh bị hủy kết quả và cấm dự các giải do New York Road Runners (NYRR) tổ chức trong tương lai.

Theo New York Road Runners, New York City Marathon 2024 thu hút 56.012 VĐV tham dự từ hơn 150 quốc gia. Trong đó, 55.646 runner hoàn thành quãng đường 42,195 km, chiếm 99,3%, giúp New York City lập kỷ lục thế giới về số runner hoàn thành cuộc đua nhiều nhất. Con số cao nhất trước đó của New York là 53.639 hoàn thành năm 2019.

Abdi Nageeye và Sheila Chepkirui cùng nhận 100.000 USD tiền thưởng khi vô địch nội dung nam và nữ của New York City Marathon 2024. Ảnh: AFP

Abdi Nageeye vô địch nội dung nam với 2 giờ 7 phút 39 giây, còn Sheila Chepkirui về nhất hạng mục nữ với 2 giờ 24 phút 35 giây. Hai VĐV này cùng nhận 100.000 USD tiền thưởng cho nhà vô địch.

New York City Marathon ra đời năm 1970, là thành viên của hệ thống giải chạy thường niên lớn nhất hành tinh - World Marathon Majors, gồm Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago và mới nhất là Sydney.

Kỷ lục nam của New York City Marathon hiện là 2 giờ 4 phút 58 giây được VĐV Ethiopia Tamirat Tola thiết lập năm ngoái. Kỷ lục nữ là 2 giờ 22 phút 31 giây do chân chạy Kenya Margaret Okayo lập từ 2003.

Hồng Duy