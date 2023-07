Runner có nên bổ sung collagen?

Collagen là chất bổ sung an toàn, tốt cho runner có vấn đề về khớp, sụn hoặc đang phục hồi sau chấn thương.

Collagen và các loại thực phẩm bổ sung collagen có nhiều tác dụng tích cực cho da, tóc, móng, cải thiện sức khỏe hay thậm chí giảm viêm khớp. Runner thời gian gần đây cũng bổ sung collagen để giảm chấn thương, cải thiện hiệu suất nhưng nhiều người đặt câu hỏi điều này có thật sự cần thiết. Chuyên gia dinh dưỡng Megan Kuikman - chủ mục về sức khỏe tại Canadian Running Magazine, chia sẻ về vấn đề này.

Lợi ích của Collagen

Collagen là loại protein phong phú nhất trong cơ thể người, đóng vai trò duy trì sức khỏe và tính toàn vẹn của các mô khác nhau bao gồm gân, dây chằng, sụn và da. Con người tiêu thụ collagen thông qua thực phẩm động vật trong chế độ ăn uống hoặc thông qua các loại thực phẩm bổ sung.

Kuikman nói rằng các nghiên cứu về collagen vẫn còn mới nên khó để nói chắc chắn việc bổ sung collagen có lợi hay không. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng rằng các chất bổ sung collagen sẽ làm dày sụn và giảm đau khi viêm xương khớp. Điều này có lợi cho runner khi các khớp, nhất là gối thường chịu áp lực khi tập luyện. "Collagen có thể có lợi cho VĐV đang hồi phục sau chấn thương gân hoặc dây chằng hoặc phù hợp với người dễ tổn thương vùng này", bà nói.

Với những runner tập luyện cho các giải marathon có nhiều dốc như con đèo Lương Sơn tại VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang hay cầu Bãi Cháy tại VnExpress Marathon Amazing Hạ Long, việc nâng cấp khớp gối rất quan trọng. Khi leo dốc, đầu gối và khớp gối chịu áp lực rất lớn nên có nguy cơ chấn thương. Dốc càng cao, gối càng dễ đau. Bổ sung collagen giúp tăng sức chịu đựng, giúp sụn khớp hoạt động trơn tru hơn.

Collagen có tác dụng tích cực cho các khớp. Ảnh: Unsplash

Dẫu vậy, chuyên gia từ Canadian Running Magazine lưu ý rằng collagen là loại protein phức tạp và việc bổ sung bằng đường uống có thể không đảm bảo dưỡng chất sẽ đến được các mô đích cụ thể với số lượng phù hợp. Quá trình sản xuất collagen tự nhiên của cơ thể được điều chỉnh bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chế độ ăn uống, tập thể dục và di truyền. Chế độ ăn uống đầy đủ bao gồm các loại thực phẩm giàu protein sẽ cung cấp các acid amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Tiêu thụ nhiều nguồn protein khác nhau như thịt nạc, cá, thịt gia cầm, sữa, các loại đậu và protein thực vật , có thể hỗ trợ sức khỏe mô tổng thể, bao gồm cả việc sản xuất collagen.

Cách bổ sung collagen an toàn

Kuikman cho biết collagen là một chất bổ sung ít rủi ro. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có đủ dữ liệu để đưa ra tư vấn về bổ sung collagen cho người chạy bộ. "Giống như tất cả các chất bổ sung khác, bạn không nên dùng quá nhiều. Việc bổ sung collagen không đúng cũng có nguy cơ bị nhiễm một số chất khác. Dùng quá liệu lượng đôi khi gây ra tác dụng phụ", chuyên gia chia sẻ.

Nếu runner quan tâm đến việc bổ sung collagen vào chế độ ăn uống, việc trước tiên cần làm là tham khảo tư vấn với chuyên gia dinh dưỡng hoặc nhà cung cấp thực phẩm thể thao. Đây là người có thể đưa ra đánh giá dựa trên nhu cầu cá nhân, những rủi ro có thể phát sinh đồng thời có thể tư vấn chế độ ăn uống phù hợp dựa trên thể trạng cá nhân.

Các loại viên uống bổ sung collagen. Ảnh: CRM

Theo chuyên gia, các chất bổ sung collagen hiện nay thường được dùng dưới dạng collagen thủy phân hoặc gelatin (collagen chiết xuất từ động vật). Gelatin không phù hợp với các vận động viên thuần chay. Có một số sản phẩm thuần chay bắt chước collagen có nguồn gốc động vật, nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định hiệu quả. Lời khuyên để có collagen lành mạnh là nên bổ sung nhiều vitamin C. Vitamin C rất quan trọng đối với quá trình tổng hợp collagen. Trên thị trường hiện nay cũng có một số loại thực phẩm bổ sung cùng lúc vitamin C và collagen.

Cuối cùng, bà Kuikman khẳng định bổ sung collagen có lợi cho những runner có xu hướng bị đau khớp và chấn thương. Chất này an toàn nhưng nên bổ sung thông qua chế độ ăn lành mạnh. "Không có chất bổ sung nào có thể thay thế chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng. Trước khi thêm bất kỳ loại vitamin hoặc chất nào vào thói quen hàng ngày, hãy đảm bảo dưỡng chất được bổ sung theo cách tự nhiên nhất", Megan Kuikman khẳng định.

Hoài Phương (Theo Canadian Running Magazine)