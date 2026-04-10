Runner bị bóc mẽ xăm thành tích marathon nhanh hơn thực tế

Sau mỗi cuộc đua marathon, đội ngũ bắt lỗi trực tuyến - được gọi là "cảnh sát Strava" đối chiếu dữ liệu và vạch trần trào lưu xăm thành tích "ảo" của nhiều runner.

Việc xăm thành tích marathon lên cơ thể vốn được xem là cách kỷ niệm táo bạo. Tuy nhiên, câu chuyện trở nên gây tranh cãi khi một số runner bị phát hiện xăm thời gian không trùng với kết quả chính thức.

Một nhóm tự xưng là Official Marathon Time Integrity Unit (OMTIU) - Đơn vị Bảo đảm Tính chính xác Thời gian Marathon Chính thức - đã đối chiếu dữ liệu thi đấu, hoạt động GPS và bài đăng mạng xã hội của ba runner, qua đó phát hiện các con số được xăm đều nhanh hơn thành tích thực tế. OMTIU còn được biết đến với tên @officialunofficialtime trên Instagram, thu hút hơn 30.000 người theo dõi.

Theo nhóm này, họ ngày càng bức xúc trước xu hướng các ngôi sao mạng xã hội đăng tải kết quả thi đấu dựa trên dữ liệu GPS - vốn dễ sai lệch - thay vì kết quả chính thức tính theo chip time của ban tổ chức. Năm 2025, họ lập trang Instagram để "bóc lỗi" những trường hợp bị cho là gian dối.

Một runner tham gia giải Noosa Marathon (Australia) có thành tích chính thức 2 giờ 57 phút 12 giây. Tuy nhiên, dữ liệu trên Strava ghi nhận mốc 2 giờ 55 phút 29 giây - thời điểm đồng hồ đạt đủ quãng đường marathon trước khi về đích. Người này đã chọn xăm con số nhanh hơn lên chân. OMTIU khẳng định chỉ thông số theo chip time mới là kết quả hợp lệ.

Trường hợp thứ hai tại Sydney Marathon có kết quả chính thức 3 giờ 25 phút 17 giây. Dữ liệu Strava cho thấy VĐV này chưa hoàn thành đủ cự ly, nhưng lại chia sẻ và xăm thành tích 3 giờ 23 phút 20 giây. Nhóm OMTIU cho rằng con số này "không thể xác thực".

Một runner khác tại Porto Alegre Marathon (Brazil) có kết quả chip time 3 giờ 58 phút 5 giây, nhưng xăm mốc 3 giờ 57 phút 26 giây - được tính theo "moving time" (thời gian di chuyển), vốn loại bỏ các khoảng dừng trong cuộc đua.

OMTIU tuyên bố mục tiêu của nhóm là bảo vệ tính liêm chính, khôi phục sự thật, tính chính xác và minh bạch cho các nội dung liên quan đến chạy cự ly dài, bằng cách đảm bảo rằng những thành tích các VĐV công bố công khai phản ánh đúng thời gian họ thực sự đạt được.

Tranh luận về việc "bóc phốt". Cách làm của OMTIU cũng vấp phải phản ứng trái chiều. Một số người cho rằng việc công khai tên và hình ảnh runner có thể dẫn đến "bêu xấu" không cần thiết, nhất là với sai lệch chỉ vài phút.

Đáp lại, OMTIU cho biết mục tiêu không phải làm nhục cá nhân mà nhằm đảm bảo tính chính xác khi thành tích được công khai. Nhóm nhấn mạnh trong môn thể thao đề cao sự chuẩn xác như marathon, mọi hình thức thể hiện kết quả - đặc biệt là vĩnh viễn như hình xăm - cần phản ánh đúng thực tế.

Trong các giải chạy, chip time được sử dụng thay vì thời gian súng lệnh vì độ chính xác cao hơn. Đường chạy được đo chuyên nghiệp, trong khi GPS có thể sai lệch, khiến đồng hồ chạm mốc 42,2 km trước vạch đích.

Theo Canadian Running Magazine, không ít runner từng gặp lỗi GPS và không phải ai cũng kiểm tra kỹ trước khi công bố thành tích. Vì vậy, dù các sai lệch trong những trường hợp trên là rõ ràng, nhiều ý kiến cho rằng việc "truy xét" công khai chỉ vì chênh lệch vài phút có thể là không cần thiết, thậm chí hơi cực đoan.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)