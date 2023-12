Runner 60 tuổi chạy marathon sub2:35

Tây Ban NhaVới 2 giờ 34 phút 6 giây tại San Sebastian Marathon 2023, VĐV Tây Ban Nha Jon Arzubialde lập kỷ lục quốc gia ở lứa tuổi từ 60 trở lên và chỉ kém kỷ lục thế giới hơn bốn phút.

Trên đường chạy tại San Sebastian cuối tuần qua, Arzubialde đạt pace 3:39, tức 3 phút 39 giây mỗi km, bỏ xa VĐV cùng lứa tuổi về sau tới 18 phút.

Arzubialde chạm mốc 10 km trong 36 phút 28 giây và nửa chặng trong 1 giờ 16 phút 46 giây, trước khi cán đích trong 2 giờ 34 phút 6 giây. Trong 3.000 VĐV dự giải, Arzubialde đứng 23 chung cuộc và đạt thành tích không thua kém nhiều so với nhà vô địch nữ Emmah Cheruto Ndiwa - VĐV Kenya về đích sau 2 giờ 31 phút.

Arzubialde trên đường chạy San Sebastian Marathon ngày 26/11. Ảnh: Corredor/

Arzubialde lập kỷ lục chạy marathon ở lứa tuổi từ 60 trở lên của Tây Ban Nha và đạt thành tích tốt thứ hai trong lịch sử ở lứa tuổi này. Kỷ lục này hiện thuộc về VĐV người Ireland, Tommy Hughes với 2 giờ 30 phút 2 giây lập năm 2020.

Tommy Hughes phá sâu kỷ lục trước đó do Yoshinisa Hosaka của Nhật Bản nắm giữ là 2 giờ 36 phút 30 giây. Từ khi thiết lập cột mốc mới, Hughes đã ba lần đạt sub 2:32, gồm việc tiến sát kỷ lục do mình nắm giữ với 2 giờ 30 phút 5 giây tại Manchester Marathon 2022 ở tuổi 62.

Arzubialde và Hughes cũng là hai VĐV 60 tuổi duy nhất trong lịch sử chạy marathon với thời gian dưới 2 giờ 35 phút.

Arzubialde là chân chạy kỳ cựu của Tây Ban Nha và hiện nắm giữ nhiều kỷ lục ở lứa tuổi từ 55 trở lên, gồm cự ly 3.000m với 9 phút 20 giây 60 và 100km với 7 giờ 34 phút 29 giây.

Arzubialde tiết lộ có thành tích 4 giờ trong lần đầu chạy marathon ở tuổi 16. Chế độ tập luyện của runner Tây Ban Nha bao gồm chạy sáu ngày một tuần, trung bình khoảng 70 km.

Hồng Duy