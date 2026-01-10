Rosenior: 'Tôi không đến Chelsea để làm theo lệnh của giới chủ'

AnhTrong buổi họp báo ra mắt, HLV Liam Rosenior khẳng định sẽ tự đưa ra các quyết định chuyên môn tại Chelsea, đồng thời nhấn mạnh tham vọng và niềm tin rằng đội bóng có tiềm năng không giới hạn.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Charlton Athletic ở vòng ba Cup FA, Rosenior tuyên bố sẵn sàng chứng minh năng lực và bác bỏ những nghi ngờ cho rằng ông là "yes man" (ám chỉ người chỉ nghe theo lệnh của giới chủ), sau khi chuyển sang Chelsea từ đội bóng cùng hệ thống Strasbourg. Nhà cầm quân 41 tuổi nhấn mạnh ông sẽ tự đưa ra các quyết định với tư cách HLV trưởng.

"Không thể làm công việc này mà không là chính mình. Người khác sẽ nhận ra ngay", Rosenior nói. "Tôi sẽ là người đưa ra các quyết định ở CLB này. Đó là lý do tôi được bổ nhiệm. Tôi hiểu những gì truyền thông đang nói, nhưng không HLV nào có thể thành công nếu không tự quyết định con đường của mình".

HLV Liam Rosenior phát biểu trong buổi họp báo trước trận Chelsea gặp Charlton Athletic ở vòng ba Cup FA ngày 9/1. Ảnh: Chelsea FC

Trước khi ký hợp đồng với Chelsea đến năm 2032, Rosenior từng có 18 tháng thành công với Strasbourg. Ông đưa đội bóng về thứ bảy Ligue 1, giành suất dự Cup châu Âu lần đầu sau 19 năm. Strasbourg đang đứng thứ bảy Ligue 1, và dẫn đầu bảng UEFA Conference League.

Rosenior cho biết kinh nghiệm làm việc trong mô hình đa CLB tại Strasbourg giúp ông hiểu rõ cách vận hành của Chelsea hiện tại. "Tôi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối ở Strasbourg và chúng tôi đã đạt được thành công lớn so với điểm khởi đầu của dự án. Tôi sẽ làm việc theo cách tương tự tại đây", ông nói.

Trong buổi ra mắt được đánh giá là ấn tượng, Rosenior cũng dành lời khen cho người tiền nhiệm Enzo Maresca và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo sự kết nối trong nội bộ. Ông khẳng định sẽ tận hưởng áp lực tại Stamford Bridge, coi đó như một đặc quyền hơn là gánh nặng.

"CLB càng lớn, áp lực càng cao, nhưng đó cũng là vinh dự", nhà cầm quân người Anh nói. "Nếu sợ hãi thì không nên làm HLV. Tôi đã làm việc gần như cả đời để có cơ hội này và tôi sẽ tận hưởng nó".

Chelsea chỉ thắng một trong 9 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và đang bị bỏ lại trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Tuy vậy, Rosenior tin tưởng vào chất lượng đội hình hiện tại. "Chúng tôi có những cầu thủ đẳng cấp thế giới, những người từng vô địch World Cup và Club World Cup. Tiềm năng của đội bóng này, của tập thể này, là không giới hạn", ông khẳng định.

Về triết lý chuyên môn, Rosenior cho biết ông sẵn sàng thích nghi theo đặc điểm cầu thủ, thay vì áp đặt cứng nhắc một hệ thống. Khi được hỏi về khả năng yêu cầu thủ môn chơi chân và dâng cao như từng làm tại Strasbourg, ông trả lời: "Bạn phải dựa trên điểm mạnh của cầu thủ. Cả Robert Sanchez lẫn Filip Jorgensen đều chơi chân rất tốt, nhưng mọi thứ cần thời gian. Đây là một quá trình".

HLV người Anh cũng thẳng thắn đề cập đến vấn đề kỷ luật của Chelsea. Trong trận thua Fulham 1-2, khi Rosenior có mặt trên khán đài, Marc Cucurella bị truất quyền ngay phút 22, trở thành cầu thủ Chelsea thứ năm nhận thẻ đỏ ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Chelsea chỉ nhận nhiều thẻ đỏ hơn ở mùa 2007-2008 (6).

Rosenior cho biết đã trao đổi với cầu thủ theo hướng tích cực hơn. "Đó là cảm xúc và khát khao chiến thắng, điều rất đáng trân trọng", ông nói. "Quan trọng là phản ứng thế nào trong những thời điểm then chốt. Chúng tôi cần giữ bình tĩnh hơn, nhưng tôi cũng không muốn lấy đi sự quyết liệt và cá tính của các cầu thủ. Muốn chiến thắng, đôi khi bạn không thể quá hiền lành".

Rosenior khép lại buổi họp báo bằng thông điệp về tham vọng và sự kiên nhẫn. "Tôi muốn thành công và tôi rất tham vọng. Nhưng chúng tôi phải hiểu rõ đang ở đâu và cần đi theo lộ trình nào. Điều đó cần thời gian, không quá nhiều, nhưng đủ để xây dựng đúng cách", ông nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)