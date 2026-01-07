Rosenior ra mắt Chelsea, ký hợp đồng đến 2032

AnhSáng 7/1, HLV người Anh Liam Rosenior có mặt tại trung tâm huấn luyện Cobham để hoàn tất thủ tục ký kết và bắt đầu hành trình mới cùng Chelsea.

Chia sẻ trong ngày ra mắt CLB mới, Rosenior cho biết việc được Chelsea bổ nhiệm là vinh dự lớn trong sự nghiệp. "Được trao cơ hội này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi cảm ơn CLB vì sự tin tưởng và sẽ nỗ lực hết mình để mang lại thành công mà Chelsea xứng đáng có được", ông nói.

HLV 41 tuổi nhấn mạnh triết lý đề cao tinh thần tập thể, sự đoàn kết và cùng nhau phấn đấu. Theo Rosenior, đây sẽ là nền tảng cho mọi hoạt động chuyên môn tại Chelsea trong thời gian tới. Ông cũng bày tỏ sự háo hức khi được làm việc với dàn cầu thủ và đội ngũ giàu tiềm năng, hướng tới xây dựng một tập thể gắn kết cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, Rosenior đá hậu vệ cánh, từng khoác áo các tuyển trẻ Anh, nhưng chưa thi đấu cho ĐTQG. Ông đã chơi ở Ngoại hạng Anh cho Fulham, Reading, Hull City và Brighton. Sau khi treo giày năm 2018, Rosenior làm trợ lý cho Wayne Rooney ở Derby County tại hạng Nhất. Rooney coi Rosenior là cộng sự tốt nhất ông từng có, luôn chú ý tới những chi tiết nhỏ.

Rosenior gia nhập Strasbourg tháng 7/2024 và trải qua 18 tháng được mô tả là "thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp chuyên môn". Ông đưa đội bóng về thứ bảy Ligue 1, giành suất dự Cup châu Âu lần đầu sau 19 năm. Strasbourg đang đứng thứ bảy Ligue 1, và dẫn đầu bảng UEFA Conference League. Nhưng trận đấu cuối cùng của Rosenior ở đó có tỷ số hòa 1-1 trên sân Nice hôm 3/1, đánh dấu chuỗi năm trận không thắng tại giải quốc nội.

Rosenior sẽ chưa trực tiếp chỉ đạo Chelsea đấu Fulham ở vòng 21 Ngoại hạng Anh hôm nay, mà chỉ ra mắt ở chuyến làm khách trước Charlton Athletic ở vòng ba Cup FA ngày 10/1.

HLV Calum McFarlane bắt tay Pep Guardiola trước trận Chelsea hòa Man City 1-1 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Shutterstock

Sau trận hòa Man City 1-1 cuối tuần qua, HLV đội U21 Calum McFarlane sẽ tiếp tục nhiệm vụ tạm quyền trên băng ghế huấn luyện tại Craven Cottage.

Trong buổi họp báo trước trận, McFarlane cho biết đã trao đổi nhanh với Rosenior và cảm nhận rõ sự phấn khích của tân HLV trưởng. "Tôi được thông báo sẽ dẫn dắt đội ở trận gặp Fulham. Toàn đội sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất để tạo nền tảng cho ông ấy khi chính thức bắt đầu công việc", McFarlane nói.

Cũng theo McFarlane, việc Rosenior được bổ nhiệm là nguồn cảm hứng lớn cho các HLV trẻ người Anh, đặc biệt là những người trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ. Rosenior từng làm trợ lý tại đội U23 Brighton trước khi kinh qua Derby County, Hull City và Strasbourg.

"Với các HLV trẻ xuất thân từ học viện, đây là minh chứng rằng họ hoàn toàn có thể vươn tới những vị trí cao nhất. Tôi tin nhiều người sẽ ủng hộ và mong Liam thành công", McFarlane nhận định.

Sau trận gặp Fulham, McFarlane sẽ trở lại vai trò HLV trưởng đội U21. Ông kỳ vọng sẽ sớm phối hợp chặt chẽ với Rosenior để tiếp tục phát huy truyền thống đào tạo trẻ tại Cobham - nơi đã đóng góp nhiều cầu thủ cho đội một Chelsea trong những mùa giải gần đây.

Hồng Duy (theo Chelsea.com)