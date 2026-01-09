Chelsea chơi xấu bậc nhất châu Âu

AnhĐiểm thẻ phạt của Chelsea vượt xa hầu hết các đối thủ thuộc năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, gồm Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Ligue I và Bundesliga.

Từ đầu mùa Ngoại hạng Anh 2025-2026, Chelsea nhận 46 thẻ vàng, một thẻ vàng thứ hai và bốn thẻ đỏ trực tiếp.

Theo cách tính một điểm cho thẻ vàng, ba điểm cho thẻ vàng thứ hai và năm điểm cho thẻ đỏ trực tiếp của Transfermarkt, đội chủ sân Stamford Bridge phải chịu 69 điểm thẻ phạt, nhiều nhất trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Marc Cucurella của Chelsea nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua Fulham 1-2 ở Ngoại hạng Anh hôm 7/1. Ảnh: SE

Một đội khác cũng phải chịu 69 điểm là Lazio. Đội bóng tại Serie A bị phạt 36 thẻ vàng, một thẻ vàng thứ hai và sáu thẻ đỏ trực tiếp.

Sevilla và Monaco cùng đứng thứ ba với 63 điểm. Hai đội này cũng là hai đội chơi xấu nhất tại La Liga và Ligue 1.

La Liga là giải chơi xấu nhất châu Âu khi góp 8 đội trong Top 20, gồm Sevilla, Oviedo, Rayo Vallecano, Getafe, Bilbao, Real, Girona và Osasuna. Ngoại hạng Anh đứng thứ hai với 6 đội, gồm Chelsea, Tottenham, Bournemouth, Brighton, Wolves và Sunderland. Ligue 1 có bốn đội, gồm Monaco, Lille, Auxerre và Strasbourg. Serie A nổi tiếng về phòng ngự, nhưng chỉ có hai đội là Lazio và Como. Mainz là đội Bundesliga duy nhất.

Chelsea bị phạt phần lớn thẻ khi cựu HLV Enzo Maresca còn tại vị. Nhưng với HLV mới Liam Rosenior, mọi thứ chưa chắc cải thiện. Đội cũ của nhà cầm quân này, Strasbourg đang xếp đồng vị trí 20 về chơi xấu với Sunderland.

Chelsea và Strasbourg có chung chủ là BlueCo, tập đoàn do các doanh nhân Todd Boehly, Mark Walter, Hansjorg Wyss và Quỹ Clearlake Capital đứng sau. Chelsea đang cho đại diện Ligue 1 mượn ba cầu thủ. Mùa trước, Rosenior giúp Strasbourg về thứ bảy Ligue 1 và giành vé dự Conference League.

Top 20 về chơi xấu tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đầu mùa 2025-2026: 1. Chelsea, Lazio (69 điểm); 3. Seville, Monaco (63); 5. Lille (62); 6. Oviedo (61); 7. Tottenham, Rayo Vallecano (59); 9. Getafe (58); 10. Mainz (57); 11. Bournemouth (56); 12. Brighton (55); 13. Wolves, Auxerre, Bilbao (54); 16. Real, Girona, Como, Osasuna (52); 20. Strasbourg, Sunderland (51).

Thanh Quý (theo Transfermarkt)