Chelsea thua trong thế thiếu người ở Ngoại hạng Anh

AnhChelsea thua chủ nhà Fulham 1-2 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, trong trận đấu mà họ thi đấu thiếu người từ phút 22 và tân HLV Liam Rosenior chỉ có thể theo dõi từ khán đài.

Trận đấu tại Craven Cottage sớm diễn ra với kịch bản bất lợi cho Chelsea. Phút 22, Marc Cucurella kéo ngã Harry Wilson ngay sát vòng cấm, ngăn cơ hội rõ ràng của đối thủ và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Cucurella là cầu thủ Chelsea thứ năm nhận thẻ đỏ ở Ngoại hạng Anh mùa này, sau Robert Sanchez (trận gặp Man Utd), Trevoh Chalobah (Brighton), Malo Gusto (Nottingham Forest) và Moises Caicedo (Arsenal). Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Chelsea chỉ nhận nhiều thẻ đỏ hơn ở mùa 2007-2008 (6).

Với lợi thế hơn người, Fulham áp đảo và tưởng như đã mở tỷ số ở phút bù giờ hiệp một. Harry Wilson sút chéo góc tung lưới Robert Sanchez, nhưng pha lập công không được công nhận vì lỗi việt vị.

Chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 55, Sander Berge treo bóng để Raul Jimenez băng cắt đánh đầu về góc gần, khiến Sanchez chạm bóng cũng không thể cứu thua. 14 trong số 17 bàn gần nhất của Jimenez giúp Fulham dẫn 1-0 ở Ngoại hạng Anh, cho thấy khả năng tạo khác biệt của tiền đạo người Mexico.

Trong thế trận khó khăn, Chelsea bất ngờ gỡ hòa từ tình huống cố định. Pedro Neto đá phạt góc đưa bóng chạm đầu cầu thủ Fulham dội cột. Bóng bật ra đúng tầm để Liam Delap đá bồi vào lưới trống, ghi bàn đầu tiên cho Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền đạo người Anh từ khi còn khoác áo Ipswich hồi tháng 4, chấm dứt chuỗi 18 trận liên tiếp tịt ngòi tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Liam Delap đá bồi quân bình tỷ số 1-1. Ảnh: Chelsea FC

Niềm vui của Chelsea kéo dài chưa đầy 10 phút. Harry Wilson sắm vai người hùng với pha đỡ chân trái rồi sút chân phải chéo góc, khiến Sanchez bay hết cỡ cũng không thể chạm bóng, ấn định chiến thắng 2-1. Với pha lập công này, Wilson đã góp dấu giày vào 11 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này (7 bàn, 4 kiến tạo) - thành tích tốt nhất của anh trong một mùa giải.

Sau trận, HLV tạm quyền Calum McFarlane khẳng định việc Chelsea nhận nhiều thẻ đỏ mùa này không phải là vấn đề kỷ luật. Nhưng ông thừa nhận việc Cucurella sớm bị truất quyền đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

"Chúng tôi không thể pressing như lúc có đủ 11 người", McFarlane nói. "Chúng tôi phải chơi co cụm hơn, bảo vệ vòng cấm, chờ thời cơ. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt nhiều thời điểm: ghi bàn, tạo cơ hội và phòng ngự ổn định, ngoại trừ một khoảnh khắc chất lượng từ Harry Wilson".

Tân HLV Liam Rosenior dự khán tại Craven Cottage. Ảnh: Chelsea FC

Tân HLV Liam Rosenior - người vừa ký hợp đồng đến 2032 - theo dõi trực tiếp trận đấu từ khán đài. Về sự xuất hiện của Rosenior, McFarlane cho biết: "Ông ấy đến chỉ một ngày trước trận, theo dõi buổi tập và giao quyền lựa chọn đội hình, chiến thuật cho chúng tôi. Chúng tôi đồng quan điểm về lối chơi, và ông ấy rất tôn trọng công việc của ban huấn luyện hiện tại".

Sau trận gặp Fulham, McFarlane sẽ trở lại vai trò HLV trưởng đội U21. Rosenior sẽ tiếp quản đội một Chelsea từ trận tiếp theo gặp Charlton Athletic ở vòng ba Cup FA ngày 10/1.

Hồng Duy