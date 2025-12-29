Rosé thắng danh hiệu 'Gương mặt nữ đẹp nhất thế giới' 2025

Ca sĩ Rosé nhóm Blackpink dẫn đầu top 100 gương mặt nữ đẹp nhất năm do TC Candler bình chọn, gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào.

Ngày 28/12, tạp chí công bố hai danh sách 100 gương mặt đẹp nhất dành cho nam và nữ. Rosé, 28 tuổi, đứng đầu bảng xếp hạng của nữ, được trang phê bình gọi là "Cô gái số một trong mắt chúng ta". Năm ngoái, vị trí của cô thuộc về diễn viên kiêm doanh nhân Andrea Brillantes, 22 tuổi.

Nhan sắc sao nữ đẹp nhất thế giới năm 2025. Ảnh: Instagram/ Rosé

Rosé sinh năm 1997 tại New Zealand, có tên tiếng Hàn là Park Chaeyoung. Cô theo gia đình đến Australia năm tám tuổi. Năm 2012, cô ký hợp đồng với công ty YG sau buổi thử giọng, làm thực tập sinh trong bốn năm. Tháng 8/2016, ca sĩ ra mắt với vai trò là giọng ca chính nhóm Blackpink. Trước đây, cô nhiều lần có tên trong danh sách mỹ nhân của TC Candler. Hồi tháng 6/2020, cô đứng thứ tám trong Top 10 gương mặt đẹp nhất châu Á do ấn phẩm TC Candler Asia bình chọn.

Rosé hiện là một trong những nghệ sĩ Kpop nổi tiếng nhất, có một năm thành công với bản hit APT. (hợp tác Bruno Mars). Giữa tháng 12, Billboard công bố Rosé là Nghệ sĩ toàn cầu số một của năm, công nhận sức ảnh hưởng mang tầm quốc tế của cô cùng album đầu tay Rosie. Cô cũng là giọng ca Kpop đầu tiên nhận các đề cử lớn của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Thu âm Mỹ cho giải Grammy năm sau.

Ca khúc 'APT' MV "APT." hiện đạt hơn hai tỷ lượt xem. Video: YouTube/ Rosé

Bên cạnh các hoạt động âm nhạc sôi nổi, Rosé là gương mặt quen thuộc của nhiều hãng mốt xa xỉ, chẳng hạn như làm đại sứ toàn cầu của Saint Laurent. Theo Dispatch, nhờ hình thể cân đối, cô dễ dàng chinh phục nhiều phong cách, từ ngây thơ, gợi cảm, thanh lịch đến năng động. Trang cá nhân của cô có 84,3 triệu lượt theo dõi, đứng thứ ba làng giải trí Hàn, sau hai thành viên trong nhóm - Lisa (106 triệu lượt) và Jennie (88,6 triệu).

Những vị trí còn lại trong top 10 gương mặt nữ đẹp nhất lần lượt là diễn viên Mỹ Sydney Sweeney, Pharita - thành viên nhóm Babymonster, Andrea Brillantes, diễn người Canada gốc Uganda - Whitney Peak, người mẫu Deva Cassel - con gái minh tinh Monica Bellucci và tài tử Vincent Cassel, diễn viên Thái Lan Becky, Karina của nhóm aespa, ca sĩ Thái Lan Sitala và mỹ nhân Nga Dasha Taran.

Top 10 gương mặt nữ đẹp nhất thế giới 2025 10 gương mặt nữ đẹp nhất thế giới năm 2025. Video: TC Candler

Dẫn đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất năm là tài tử Trung Quốc Trương Triết Hạn, 34 tuổi. Năm 2024 và 2023, anh lần lượt giữ hạng ba và bảy. Năm ngoái, vị trí đầu top 100 thuộc về "thần sấm" Chris Hemsworth.

Trương Triết Hạn sinh năm 1994, nổi tiếng từ bộ phim Sơn hà lệnh (2021). Tuy liên tục nằm trong nhóm mỹ nam thế giới, sự nghiệp của anh không suôn sẻ. Tháng 8/2021, anh hứng chịu làn sóng tẩy chay do lộ các bức ảnh tươi cười quanh khu vực đền Yasukuni - ngôi đền gây tranh cãi nhất Nhật Bản. Địa điểm thờ phụng 2,5 triệu linh hồn, bao gồm những người tham gia lực lượng phát xít và tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Điều này gây phẫn nộ với Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên - những nước từng bị phát xít Nhật xâm lược và tàn phá. Đến nay, anh chưa quay trở lại màn ảnh.

Vẻ điển trai của Trương Triết Hạn. Ảnh: Instagram/ @zhangzhehan_super3

Những người còn lại trong danh sách năm nay gồm: sao Frankenstein Jacob Elordi, diễn viên Singapore Ayden SNG, "Siêu nhân" Henry Cavill, cố diễn viên Vu Mông Lung, tài tử Thổ Nhĩ Kỳ Halil İbrahim Ceyhan, V (BTS), Chris Hemsworth, diễn viên Anh Lucien Laviscount, Ni-ki (thành viên nhóm Enhypen).

Top 10 gương mặt đẹp trai nhất thế giới Top 10 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2025. Video: TC Candler

TC Candler là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" được thực hiện lần đầu năm 1990, trong khi danh sách dành cho sao nam ra mắt năm 2014. Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố xinh đẹp, quyến rũ, thanh lịch, tự nhiên, sự độc đáo, triển vọng.

Phương Thảo