Tài tử 30 tuổi khủng hoảng khi bị phong sát

Trung QuốcTrương Triết Hạn, diễn viên 30 tuổi nổi tiếng với "Sơn hà lệnh", kinh hãi và bất an sau khi bị phong sát.

Theo trang 163, Triết Hạn đang được ông Lý Học Chính - diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng - bênh vực, đòi công bằng, khi anh hứng chịu làn sóng tẩy chay từ tháng 8 đến nay. Lý Học Chính đăng trên Weibo bức tâm thư của bà Trương Hà - mẹ Trương Triết Hạn, tiết lộ hoàn cảnh của tài tử và gia đình ba tháng qua.

Diễn viên Trương Triết Hạn. Ảnh: 163

Bà Trương Hà cho biết bạo lực Internet và sự tẩy chay từ nhiều phía khiến bà và con trai không dám ra ngoài. Hai người sống trong nỗi kinh sợ, bất an, phẫn nộ, đau khổ lẫn bất lực. Tháng 3/2018, Trương Triết Hạn du lịch Nhật Bản, chụp một số ảnh với hoa anh đào. Anh chưa từng vào đền Yasukuni tham quan mà chỉ ngang qua khu vực này. Nhưng một số người muốn hại Triết Hạn, tung tin anh bái lạy ở đền. Tiếp đó, hàng loạt tin không có căn cứ được đăng trên Internet, như gia đình Trương Triết Hạn là gián điệp, phản bội quốc gia, cha Trương Triết Hạn ngoại tình hồi tháng 5. Mẹ của nam diễn viên viết chồng bà qua đời 5 năm trước vì bệnh tật. Các tin sai sự thật khiến cả gia đình bà khốn đốn.

Bà kể sau khi xảy ra chuyện, về nhà, câu đầu Trương Triết Hạn nói với bà là: "Mẹ, con hổ thẹn quá, con 30 tuổi rồi còn làm mẹ khổ". Thấy mẹ khóc, Trương Triết Hạn an ủi: "Mẹ đừng khóc, con vẫn khỏe mạnh cơ mà". Trương Triết Hạn tỏ ra lạc quan, an ủi mẹ nhưng không ít lần phải trốn vào phòng khóc. Cháu trai bốn tuổi của anh không dám lại gần chú, có lần cậu bé nói: "Chú là người xấu". Bà và Trương Triết Hạn đều mong cơ quan chức năng điều tra, trả lại sự trong sạch và cuộc sống bình an cho gia đình. Trương Hà ngưỡng mộ cuộc sống bình thường của người khác, từng nghĩ tự tử.

Đến nay, bà lên tiếng để giành lại công bằng cho gia đình, con trai, không muốn cuộc đời con bị hủy hoại. Bà viết: "Nó mới 30 tuổi, tương lai, sự nghiệp bị hủy bởi vài bức ảnh chụp ba năm trước... Không những vậy, con tôi sống trong sự lăng mạ của người đời, những nỗ lực, việc tốt bao năm qua đều bị xóa sạch".

Trương Triết Hạn trong Sơn hà lệnh Trương Triết Hạn trong "Sơn hà lệnh". Video: Bilibili

Trương Triết Hạn - thuộc công ty giải trí do Triệu Vy thành lập - nổi lên từ phim Sơn hà lệnh, phát hồi cuối tháng 2. Sau nửa năm nổi đình đám, Triết Hạn lộ các bức ảnh tươi cười quanh khu vực đền Yasukuni - ngôi đền gây tranh cãi nhất Nhật Bản. Địa điểm thờ phụng 2,5 triệu linh hồn, bao gồm những người tham gia lực lượng phát xít và tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Điều này gây phẫn nộ với Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên - những nước từng bị phát xít Nhật xâm lược và tàn phá. Mỗi khi quan chức Nhật thăm đền Yasukuni, Trung Quốc đều phản đối mạnh mẽ.

Chỉ vài giờ sau khi ảnh bị phát tán, 27 thương hiệu tuyên bố hủy hợp đồng với Trương Triết Hạn. Truyền thông lên án anh làm tổn thương nạn nhân chiến tranh, ngu dốt, không tôn trọng lịch sử. Mọi tài khoản mạng xã hội và các fansite lớn của Trương Triết Hạn đều bị xóa sổ. Tài khoản Weibo công ty quản lý của Triệu Vy cũng bị ngừng hoạt động.

Lý Học Chính nhận quan tâm lớn từ dư luận khi là người nổi tiếng đầu tiên công khai bênh vực Trương Triết Hạn. Ông từng đóng "Danh nghĩa nhân dân", "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn"... Lý Học Chính còn là nhà sản xuất, nhà phát hành phim tên tuổi. Ảnh: 163

Hôm 23/11, Hiệp hội ngành Biểu diễn Trung Quốc (CAPA) khơi lại sự việc khi xếp Trương Triết Hạn vào danh sách một trong 88 người bị cảnh cáo do "vi phạm đạo đức, pháp luật".

Lý Học Chính bất bình với động thái trên, cho rằng CAPA không đủ tư cách, quyền hạn để "phong sát" một con người. Theo luật pháp, CAPA chỉ được phép kêu gọi tẩy chay, trừng phạt nghệ sĩ khi có văn bản ủy thác của các cơ quan hành chính. CAPA thành lập năm 1988, là tổ chức xã hội bao gồm các đơn vị hoạt động lĩnh vực biểu diễn, thuộc quản lý của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc.

Lý Học Chính còn cho rằng một số người đứng đầu của CAPA "tha hóa đạo đức", thu tiền bất chính, không đủ tư cách quản lý hiệp hội, kêu gọi họ trả lời chất vấn của ông. Những bài viết của Lý Học Chính thu hút hàng trăm nghìn like, bình luận của khán giả.

Trước những tố cáo của Lý Học Chính, phía CAPA cho biết đơn vị không ép buộc người trong ngành tẩy chay, "phong sát" nghệ sĩ. Đơn vị không xử phạt hành chính, chỉ lập danh sách cảnh cáo nghệ sĩ theo tiêu chí của hiệp hội, các đơn vị trong CAPA phối hợp đề nghị cảnh cáo trên tinh thần tự nguyện.

Nghinh Xuân (theo 163)