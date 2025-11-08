'APT.' tranh giải Grammy 2026

Ca khúc tỷ view "APT." của Rosé (Blackpink), Bruno Mars tranh ba giải Grammy, trong đó có hai hạng mục chính là Bản thu âm và Bài hát của năm.

Ngày 7/11, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 68. Bản hit của bộ đôi Rosé và Bruno Mars xuất hiện trong ba danh sách gồm Bài hát của năm, Bản thu âm của năm và Màn trình diễn song ca/ nhóm nhạc pop xuất sắc. Rosé là nghệ sĩ Kpop đầu tiên nhận đề cử các giải lớn (general field).

APT. là đĩa đơn mở màn album Rosie của Rosé, ra mắt tháng 10/2024. Sau khi phát hành, ca khúc gây sốt toàn cầu và thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng âm nhạc đa quốc gia. Vũ đạo trong bài còn tạo xu hướng trên TikTok, được đông đảo người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung thực hiện theo. Giới chuyên môn nhận xét bài hát có giai điệu gây nghiện, ca từ dễ nhớ. Tên nhạc phẩm bắt nguồn từ trò chơi uống rượu truyền thống, mang tên Apartment (Căn hộ), của Hàn Quốc, thường được chơi ở những lần bạn bè tụ họp.

Những hạng mục còn lại của nhóm lớn gồm Album của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc, Nhà sản xuất của năm và Nhà soạn lời của năm. Năm nay, rapper Kendrick Lamar dẫn đầu với chín đề cử nhờ có một năm thành công với album phòng thu thứ năm - GNX. Năm ngoái, anh thắng năm giải Grammy cho ca khúc Not Like Us.

Tiếp sau Kendrick Lamar là ca sĩ Lady Gaga với bảy cơ hội đoạt kèn vàng. Cô và đĩa nhạc MAYHEM sẽ tranh ba giải chính gồm Bài hát, Bản thu âm và Album của năm. Lần đầu nghệ sĩ có tên trong ba hạng mục cùng lúc. Hai nhà sản xuất Jack Antonoff và Cirkut có cùng số lượng đề cử với Lady Gaga. Những cái tên nối tiếp họ là Bad Bunny, Leon Thomas và Sabrina Carpenter với sáu khả năng chiến thắng.

Những ứng viên nổi bật cho mùa giải 2026. Hàng trên từ trái qua: Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Doechii, Billie Eilish. Hàng dưới từ trái qua: Lady Gaga, Kendrick Lamar, SZA, Chappell Roan, Rosé và Bruno Mars. Ảnh: Grammy

Theo ban tổ chức, lễ trao giải bổ sung hai giải mới là Bìa Album xuất sắc, Album nhạc đồng quê truyền thống hay nhất. Danh hiệu Album nhạc đồng quê xuất sắc trước đây hiện đổi thành Album nhạc đồng quê đương đại xuất sắc.

Giám đốc điều hành Viện hàn lâm Thu âm - Harvey Mason Jr. - nói về những sự thay đổi mới: "Trong quá trình xem xét các giải và đề cử mỗi năm, chúng tôi tập trung vào việc tinh chỉnh các quy tắc, tìm ra những yếu tố không còn mang lại hiệu quả, cũng như đảm bảo cộng đồng sáng tạo được tôn vinh theo cách ý nghĩa nhất".

Taylor Swift vắng mặt trong danh sách năm nay dù có album The Life of a Showgirl "gây bão". Theo People, ca sĩ không được điểm tên do phát hành đĩa nhạc vào ngày 3/10 - sau thời hạn đủ điều kiện tranh giải là từ ngày 31/8/2024 đến 30/8/2025. Các thành viên của hội đồng giám khảo sẽ bỏ phiếu để chọn người chiến thắng từ ngày 12/12 đến 5/1/2026.

Ông Harvey Mason Jr. cho biết năm nay có 15.000 thành viên tham gia bình chọn, đóng góp 20.000 sản phẩm dự thi ở 95 hạng mục. Theo ông, điều này biến Grammy trở thành "giải thưởng âm nhạc được khao khát nhất bởi đây là nơi những người làm nhạc tôn vinh những người làm nhạc".

Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Lễ trao giải lần thứ 68 diễn ra vào ngày 1/2/2026 (giờ địa phương) tại nhà thi đấu Cryto.com ở Los Angeles.

