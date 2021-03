Rosé (Blackpink) diện đồ Công Trí trong MV

Ca sĩ Rosé của nhóm nhạc Blackpink diện áo Công Trí trong MV solo đầu tay.

Trưa 12/3, Rosé tung MV On The Ground đánh dấu màn ra mắt solo. Trong phần đầu MV, cô xuất hiện với trang phục của nhà thiết kế Công Trí nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2020 ra mắt ở New York Fashion Week.

MV 'On The Ground' của Rosé (Blackpink) Rosé diện đồ Công Trí trong MV "On The Ground" (từ giây thứ 0:43 đến 0:54). Video: Youtube Blackpink.

Thiết kế gốc là một chiếc áo tắm làm bằng lưới với kỹ thuật đính kết tinh xảo, mô tả hình ảnh tia nắng ban mai. Chiếc áo choàng khoác ngoài được làm bằng tơ mỏng, đính những sợi lông mảnh hình tam giác để tạo sự lãng mạn, bay bổng. Trong On The Ground, đội ngũ của Rosé đã thêm chân váy bất đối xứng, họa tiết hoa, khiến bộ trang phục bớt gợi cảm mà trở nên nền nã, nữ tính hơn.

Hậu trường làm trang phục ở xưởng Công Trí Hậu trường làm bộ áo tắm gắn đá, sequin cùng áo choàng gắn lông vũ ở xưởng Công Trí. Video: Công Trí.

Êkíp của Rosé đã liên hệ với nhà mốt Công Trí từ tháng 1 để lo phần trang phục. Việc hợp tác với ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc nối dài danh sách khách hàng quốc tế của Công Trí. Bốn năm qua, nhiều tên tuổi có tầm ảnh hưởng toàn cầu đã lựa chọn trang phục của anh, trong đó có Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama, Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Miley Cyrus, Demi Lovato, Jennifer Lopez hay gần đây là Kelly Marie Trần.

Thiết kế gốc của Công Trí trong bộ sưu tập Xuân Hè 2020. Ảnh: AFP.

Rosé sinh năm 1997 tại New Zealand, đến Australia cùng gia đình từ tám tuổi. Tên tiếng Hàn của cô là Park Chae Young, tiếng Anh là Roseanne Park. Cô ký hợp đồng với công ty YG sau buổi thử giọng năm 2012, làm thực tập sinh trong bốn năm. Tháng 8/2016, cô ra mắt với tư cách giọng ca chính nhóm Blackpink. Người đẹp đứng thứ 31 danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler bình chọn. Hồi tháng 6/2020 cô đứng thứ tám trong danh sách "Top 10 gương mặt đẹp nhất châu Á".

Ý Ly