Sao Hollywood tỏa sáng với đầm Công Trí thiết kế

Kelly Rowland diện đầm Công Trí ở The Voice Australia

Cuối tháng 5, ca sĩ Kelly Rowland diện đầm Công Trí ở vòng Giấu mặt tại The Voice Australia. Thiết kế từng được giới thiệu trong show "Đi nhặt hạt sương nghiêng" tại New York Fashion Week năm ngoái. Các huấn luyện viên khá thích bộ váy, họ kéo cầu vai của Kelly để trêu đùa. Video: The Voice Australia.