'Công chúa Disney' khoe hình thể với đầm Công Trí

Kelly Marie Trần được tờ The Hollywood Reporter chọn làm gương mặt trang bìa số tháng 3. Cô là diễn viên gốc Việt đầu tiên trở thành Công chúa Disney khi lồng tiếng nhân vật chính Raya, công chúa xứ Long Tâm trong "Raya and the Last Dragon" - phim hoạt hình ra rạp đầu tháng 3.

Kelly Marie Trần được tờ The Hollywood Reporter chọn làm gương mặt trang bìa số tháng 3. Cô là diễn viên gốc Việt đầu tiên trở thành Công chúa Disney khi lồng tiếng nhân vật chính Raya, công chúa xứ Long Tâm trong "Raya and the Last Dragon" - phim hoạt hình ra rạp đầu tháng 3.

Trong chuyến quảng bá phim hoạt hình "Raya and the Last Dragon", nữ diễn viên tiếp tục lựa chọn một chiếc đầm khác trong bộ sưu tập Thu Đông 2020 của Công Trí. Ảnh: Kelly Marie Tran.

Trong chuyến quảng bá phim hoạt hình "Raya and the Last Dragon", nữ diễn viên tiếp tục lựa chọn một chiếc đầm khác trong bộ sưu tập Thu Đông 2020 của Công Trí. Ảnh: Kelly Marie Tran.

Kelly Marie Trần diện đầm xòe

"

Raya and the Last Dragon", cô từng là fan cuồng của Disney.

Kelly Marie Trần diện đầm ombre màu đỏ cam trong buổi trò chuyện với người dẫn chương trình Jimmy Kimmel. Người đẹp chia sẻ ước mơ của cô thành hiện thực khi trở thành Công chúa Disney. Trước khi được chọn lồng tiếng choVideo: Jimmy Kimmel Live.