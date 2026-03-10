Rooney khuyên Arsenal phớt lờ chỉ trích về lối chơi

AnhCựu tiền đạo Man Utd Wayne Rooney cho rằng Arsenal nên bỏ qua những chỉ trích và tiếp tục khai thác các chiến thuật hiện tại, trong đó có các tình huống cố định.

Arsenal vẫn đang chinh chiến cả bốn đấu trường. Họ dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào vòng 1/8 Champions League (gặp Leverkusen), chung kết Cup FA (Man City) ngày 22/3 và tứ kết Cup FA (Southampton). Họ đứng thứ ba về số bàn thắng (101), trong nhóm 5 giải VĐQG mạnh nhất châu Âu sau Bayern Munich (128) và Barca (110).

Dù vậy, đội bóng thành London vẫn chịu nhiều chỉ trích về lối chơi và chiến thuật. Cựu HLV West Ham và Newcastle, Alan Pardew cho rằng Arsenal thi đấu quá máy móc, đồng thời ám chỉ việc câu giờ của họ khiến chức vô địch - nếu xảy ra - sẽ bị đặt dấu hỏi. Cựu tiền vệ Man Utd Paul Scholes còn cho rằng Arsenal sẽ là nhà vô địch kém nhất nếu đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này.

Jurrien Timber đánh đầu bàn ấn định tỷ số trong trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, thành phố London ngày 1/3/2026. Ảnh: Reuters

Trên chương trình Wayne Rooney Show của BBC, Rooney cho rằng những nhận xét như vậy là thiếu công bằng. "Man Utd cũng không phải một tập thể xuất sắc ở lần gần nhất vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng giờ chẳng ai quay lại nói rằng đội Man Utd thuở đó không xứng đáng", ông nói. "Tôi không nghĩ Arsenal chơi tệ như những gì người ta đang nói. Thực sự là không".

Cựu đội trưởng tuyển Anh khẳng định không bênh vực Arsenal vì cảm tình cá nhân, mà vì cho rằng những chỉ trích hiện tại là vô lý. "Tôi không nói điều này vì thích Arsenal", Rooney tiếp tục. "Nhưng thật không công bằng khi họ bị chỉ trích trong lúc đang dẫn đầu giải đấu với khoảng cách 7 điểm. Nếu đối thủ không thể đối phó, hãy làm điều đó nhiều hơn. Nếu là Mikel Arteta, tôi cũng sẽ làm vậy".

Theo Rooney, mục tiêu quan trọng nhất của Arsenal lúc này là chiến thắng, thay vì lo lắng về cách người khác đánh giá lối chơi. Trong quá khứ, Arsenal từng được đề cao vì lối chơi đẹp, nhưng đã không vô địch Ngoại hạng Anh từ năm 2004. "Khi bạn đang đua vô địch, điều quan trọng là tìm mọi cách để thắng trận. Bạn không cần phải bận tâm người khác nghĩ gì về cách mình chơi, miễn là bạn chiến thắng", cựu tiền đạo người Anh nêu quan điểm.

Sau trận thua Arsenal 0-1 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh, HLV Brighton Fabian Hurzeler chỉ trích "Pháo thủ" tự đặt ra luật chơi riêng và liên tục câu giờ. Từ đó, nhà cầm quân người Đức kêu gọi ban tổ chức đưa ra quy định chặt chẽ hơn về việc câu giờ.

Trước câu hỏi về cách Arsenal tận dụng các tình huống cố định với lối chơi giàu thể lực, Rooney cho rằng điều đó hoàn toàn hợp lệ. "Nếu trọng tài không làm gì để ngăn cản, và tôi cũng không nghĩ đó là kiểu hỗn chiến gì cả, nếu đối thủ không đủ khôn ngoan hoặc không có cầu thủ phù hợp để đối phó, tại sao Arsenal lại phải dừng lại?", ông nói. "Các đội đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn điều đó. Nó là một phần của bóng đá và tôi rất thích. Theo tôi, Arteta không cần thay đổi gì chỉ vì có người phàn nàn.

Hồng Duy (theo ESPN)