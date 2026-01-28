Scholes: 'Arsenal có thể là nhà vô địch Ngoại hạng Anh tệ nhất'

AnhCựu tiền vệ Man Utd Paul Scholes cho rằng Arsenal sẽ là nhà vô địch kém nhất nếu đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này.

Trước trận cầu tâm điểm vòng 23 Ngoại hạng Anh, Arsenal được đánh giá cao hơn nhiều so với Man Utd. Bên cạnh lợi thế sân nhà, họ còn đang đứng đầu bảng cả ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, trong khi đối thủ vừa thay tướng - sa thải Ruben Amorim, và bổ nhiệm Michael Carrick nắm đội đến hết mùa.

Nhưng chung cuộc, "Pháo thủ" thua ngược 2-3 và nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà Emirates trên mọi đấu trường mùa này. Đây cũng là lần đầu "Pháo thủ" thủng lưới ba bàn trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ cuộc rượt đuổi thắng Luton Town 4-3 hồi tháng 12/2023, qua đó đứt chuỗi 83 trận không để lọt lưới quá hai bàn.

Gabriel Jesus (áo đỏ) tranh chấp bóng với Lisandro Martinez trong trận Arsenal Man Utd 2-3 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: Arsenal FC

Phát biểu trên podcast The Good, The Bad and The Football, Paul Scholes cho rằng vấn đề lớn nhất của Arsenal nằm ở hàng công. Cựu tiền vệ người Anh cho rằng Arsenal "sẽ là nhà vô địch kém nhất" nếu lên ngôi Ngoại hạng Anh mùa này.

"Nếu chọn đội hình hay nhất mùa giải, không cầu thủ tấn công nào của Arsenal xứng đáng góp mặt", ông bình luận. "Nhìn các nhà vô địch trước đây, như Liverpool, họ đều có hàng công xuất sắc. Có lẽ chỉ Bukayo Saka là tiệm cận, nhưng cậu ấy cũng không quá nổi bật mùa này".

Quan điểm của Scholes nhận được sự đồng tình từ Jamie Carragher. Bình luận trên Sky Sports, cựu trung vệ Liverpool cho rằng Arsenal đang là một đội đầu bảng không bình thường.

"Khi nào bạn thấy một đội dẫn đầu với cách biệt 6 hay 7 điểm mà không có nổi một cầu thủ tấn công trong đội hình tiêu biểu của giải?", Carragher đặt vấn đề. Theo ông, các đội vô địch Ngoại hạng Anh luôn sở hữu ít nhất một, thậm chí hai ngôi sao tấn công - điều Arsenal đang thiếu.

Tương tự, Micah Richards cũng bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng Arsenal chơi quá thiên về phòng ngự. Theo cựu hậu vệ người Anh, phần lớn số bàn thắng của "Pháo thủ" đến từ các tình huống cố định, trong khi các tiền đạo không duy trì được hiệu suất ghi bàn ổn định.

Mikel Merino gỡ hòa 2-2 từ tình huống đá phạt góc. Ảnh: Arsenal FC

Mùa này, Arsenal nổi bật với khả năng ghi bàn từ các tình huống cố định. Đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta đã ghi 26 bàn từ các pha bóng chết, nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Trong khi đó, phong độ ghi bàn từ bóng sống của các trụ cột tấn công Arsenal lại đang gây lo ngại.

Bukayo Saka không ghi bàn trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Viktor Gyokeres trải qua 11 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh không ghi bàn nào ngoài phạt đền. Gabriel Martinelli cũng không lập công trong 13 trận liên tiếp tại giải quốc nội. Leandro Trossard chỉ có một bàn trong 11 lần ra sân gần đây, còn Noni Madueke chưa ghi bàn trong 25 trận tại Ngoại hạng Anh.

Gary Lineker nhấn mạnh Arsenal thiếu một nguồn ghi bàn ổn định, dù các bàn được phân bổ cho nhiều vị trí. Gyokeres và Trossard đang là hai cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh mùa này, với cùng 5 bàn. Xếp sau là Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze và Mikel Merino, mỗi người có 4 bàn. "Họ không có ai ghi bàn đều đặn", ông nói, dù thừa nhận các vị trí khác, đặc biệt ở hàng thủ, đã phần nào bù đắp được điều đó.

Dù vậy, cựu tiền đạo người Anh cho rằng Arsenal vẫn đủ khả năng vượt qua giai đoạn khó khăn. "Họ có lợi thế và Man City cũng thiếu ổn định. Arsenal sẽ còn những cú sảy chân, điều đó là bình thường", Lineker nhận xét.

Hồng Duy (theo Football365)