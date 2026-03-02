Phạt góc của Arsenal: Đỉnh cao chiến thuật hay sự xấu xí?

Arsenal tiếp tục lập kỷ lục ghi bàn từ phạt góc ở Ngoại hạng Anh mùa này, gây tranh luận giữa các chuyên gia về vẻ đẹp của bóng đá.

Jurrien Timber đánh đầu bàn ấn định tỷ số trong trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, thành phố London ngày 1/3/2026. Ảnh: Reuters

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea giúp Arsenal tái lập khoảng cách năm điểm với Man City ở Ngoại hạng Anh. Trận đấu trên sân Emirates không phải màn trình diễn áp đảo. Đội đầu bảng không kiểm soát hoàn toàn thế trận, cũng không tạo ra cơ hội dồn dập. Nhưng hai tình huống phạt góc được tổ chức chuẩn xác đã định đoạt kết cục.

Bàn mở tỷ số đến từ pha bóng quen thuộc. Sau khi Bukayo Saka treo bóng về cột hai, Gabriel Magalhaes đánh đầu vào trong, tạo điều kiện để William Saliba nối vào lưới. Ở bàn còn lại, Jurrien Timber bật cao đón quả treo bóng của Declan Rice, đánh đầu ấn định chiến thắng. Cả hai bàn đều đến từ phạt góc - kịch bản lặp lại nhiều lần với Arsenal mùa này.

Những con số củng cố xu hướng đó. Arsenal đã ghi 16 bàn từ phạt góc tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội nào và cân bằng kỷ lục một mùa giải. Trước đó, chỉ có Oldham (1992-1993), West Brom (2016-2017) và chính Arsenal (2023-2024) đạt mốc tương tự. Chín lần trong mùa này, họ ghi bàn quyết định trận đấu từ một quả phạt góc, nhiều nhất lịch sử một mùa giải. Cũng chín lần, họ mở tỷ số từ phạt góc, ngang thành tích của Southampton mùa 1994-1995.

Bóng cố định không còn là phương án phụ. Với Arsenal, đó là trung tâm của chiến lược cạnh tranh danh hiệu.

Sau trận, một số chuyên gia đặt câu hỏi về diện mạo của đội bóng dẫn đầu. Cựu tiền đạo Chris Sutton nhận xét trên Radio 5 Live rằng nếu lên ngôi theo cách này, Arsenal có thể bị xem là "nhà vô địch xấu xí". "Lại thêm một chiến thắng nhờ bóng cố định", ông Sutton nói. "Họ sẽ vô địch, nhưng là nhà vua xấu xí nhất lịch sử".

Trên Sky Sports, cựu đội trưởng Patrick Vieira cũng đề cập đến kỳ vọng cao hơn dành cho Arsenal khi họ đồng thời dẫn đầu Ngoại hạng và đạt thành tích hoàn hảo tại Champions League. "Arsenal được kỳ vọng nhiều hơn thế", cựu tiền vệ người Pháp nói. "Đằng này đội gặp nhiều khó khăn trong khâu tạo cơ hội".

Mikel Arteta đương nhiên không đồng tình với Sutton và Vieira. HLV người Tây Ban Nha cho rằng mỗi trận đấu đòi hỏi cách tiếp cận khác nhau và cuộc đối đầu với Chelsea vốn dĩ khắc nghiệt, giàu tính chiến thuật. Những chi tiết nhỏ và các pha tranh chấp trong cấm địa mới quyết định kết quả. "Đó vẫn là một trận đấu đẹp", ông nói. "Cách chơi của chúng tôi không xấu xí. Đó chính xác là phương án để thắng trong một trận cầu như này".

Thực tế cho thấy Arsenal không chỉ phụ thuộc vào phạt góc. Arteta tiết lộ đội nhà đã không ghi bàn từ bóng chết trong vài tuần trước đó, mà đều từ bóng sống. Tuy nhiên, trước Chelsea, phạt góc lại là phương án hiệu quả nhất.

Timber ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea. Ảnh: Reuters

Đầu tư cho bóng chết không phải quyết định ngẫu hứng. Arteta nói ông đã chú trọng khía cạnh này từ 10 năm trước. Mùa này, Arsenal có HLV chuyên trách tình huống cố định là Nicolas Jover, từng làm việc tại Brentford. Dưới sự tổ chức của Jover, các pha phạt góc của Arsenal mang cấu trúc rõ ràng. Cầu thủ tập trung ở cột xa, di chuyển đồng loạt khi bóng rời chân người đá, tìm cú chạm đầu tiên trước thủ môn và hậu vệ đối phương. Tính đồng bộ tạo nên lợi thế trong không gian chật hẹp.

Trung vệ Gabriel là mắt xích quan trọng trong hệ thống đó. Anh đã trực tiếp tham gia vào 25 bàn tại Ngoại hạng Anh (20 bàn, 5 kiến tạo), trở thành trung vệ Arsenal đóng góp nhiều nhất lịch sử giải. Khả năng chọn vị trí và tranh chấp của cầu thủ Brazil giúp Arsenal duy trì mối đe dọa thường trực mỗi khi có phạt góc.

Những pha bóng như vậy đôi khi gây tranh cãi. Sau bàn quyết định của Timber, cầu thủ Chelsea phản ứng mạnh, cho rằng họ bị cản trở trong cấm địa. Dù vậy, trọng tài không thay đổi quyết định, còn Arsenal tiếp tục thu về ba điểm.

Bối cảnh cuộc đua càng khiến mỗi bàn thắng trở nên giá trị. Arsenal đang hơn Man City 5 điểm, dù đã đá nhiều hơn một trận. Chỉ còn 9 vòng đấu, và cơ hội vô địch quốc nội đầu tiên từ năm 2004 ở rất gần thầy trò Arteta. Ngoài ra, họ đang toàn thắng tại Champions League, có mặt ở chung kết Cup Liên đoàn và vòng 5 Cup FA. Khối lượng trận đấu lớn khiến việc tận dụng tối đa các tình huống cố định càng trở nên thiết yếu.

Thống kê toàn giải cho thấy xu hướng này không riêng Arsenal. Ngoại hạng mùa này đã chứng kiến 138 bàn từ phạt góc sau 281 trận, nhiều hơn cả tổng số 135 bàn của mùa trước (380 trận). Bóng chết ngày càng được khai thác triệt để, phản ánh sự tiến hóa chiến thuật chung.

Cựu tiền vệ Leon Osman nhận định bóng đá trước hết là hiệu quả trong hai cấm địa. Nếu điểm mạnh nằm ở những quả phạt góc, đội bóng sẽ tìm cách tạo ra và khai thác chúng. "Arsenal mạnh ở bóng cố định", Osman nói. "Vì thế họ có quyền tận dụng điểm mạnh đó".

Tổ chức trận đấu ở giữa sân có thể tạo cảm xúc cho người hâm mộ, nhưng danh hiệu được quyết định ở nơi ghi bàn và phòng ngự. "Bóng đá quan trọng nhất là tính hiệu quả, ở hai khu cấm địa", Osman nói thêm. "Arsenal chẳng quan tâm tới những lời chỉ trích, vì với họ quan trọng là ba điểm".

Hoàng An tổng hợp