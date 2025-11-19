Ronaldo chụp ảnh selfie với tỷ phú Elon Musk

MỹBức ảnh do Cristiano Ronaldo chụp cùng tỷ phú Elon Musk và những người nổi tiếng khác ở Nhà Trắng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Doanh nhân công nghệ David Sacks đăng ảnh trên tài khoản X (Twitter) ngày 19/11 với tiêu đề: "Buổi tối tuyệt vời". Ảnh thu hút 1,6 triệu lần xem, dù lượng người theo dõi ông chỉ là 1,4 triệu lượt.

Ảnh selfie của Ronaldo cùng Elon Musk (trái) và nhiều người nổi tiếng khác. Ảnh: David Sacks

Trong ảnh, Ronaldo tự tay cầm máy chụp theo chế độ selfie. Có nhiều nhân vật nổi tiếng khác như Georgina Rodriguez, Elon Musk, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, David Sacks, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cùng vợ, và Chủ tịch OpenAI Greg Brockman.

Ảnh còn được chia sẻ trên nhiều trang mạng, thu hút hàng triệu lượt bình luận. Nó hội tụ nhiều nhân vật nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau, từ bóng đá đến công nghệ và chính trị. Nhiều bình luận viết rằng hiếm có bức ảnh nào chụp Ronaldo, Musk và Lutnick cùng nhau. Trong ảnh, mọi người đều cười, ngoại trừ Ronaldo.

Ông Musk bình luận dưới ảnh một lá cờ Mỹ. Còn Ronaldo và Georgina cũng không bình luận hay chia sẻ lại ảnh trên mạng xã hội.

Nhóm khách mời quy tụ tại Phòng Đông của Nhà Trắng trong một buổi tiệc đón tiếp cấp cao giữa Mỹ và Arab Saudi. Khoảng 200 khách mời có mặt trong bữa tiệc tối do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức. Ông Trump cùng Ronaldo và Musk nằm trong nhóm nhân vật gây chú ý nhất buổi tiệc.

Nhóm khách cũng được so sánh với bức ảnh selfie nổi tiếng ở lễ trao giải Oscar lần thứ 86 năm 2014. Ảnh đó do tài tử Bradley Cooper cầm máy chụp, cùng loạt diễn viên và người nổi tiếng như Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Brad Pitt, Angelina Jolie, Kevin Spacey, Lupita Nyong'o hay Ellen DeGeneres.

"Tôi không biết nên giao lưu với nhóm nào trong hai bức ảnh này", tài khoản @RiskAdjFantasy bình luận.

Bức ảnh selfie nổi tiếng ở Oscar 2014. Ảnh: Bradley Cooper

Hoàng An tổng hợp