Ronaldo nổi loạn ở Al Nassr

Arab SaudiCristiano Ronaldo được cho sẽ không ra sân ở vòng 20 Saudi Pro League hôm nay vì bất bình với cách Quỹ đầu tư công Arab (PIF) quản lý Al Nassr.

Theo báo Bồ Đào Nha A Bola, Ronaldo sẽ vắng mặt trong trận Al Nassr gặp Al Riyadh trên sân Prince Turki bin Abdulaziz, vào lúc 22h15 hôm nay 2/2 giờ Hà Nội.

Trước đó, truyền thông địa phương cho rằng quyết định này liên quan đến việc giữ sức cho tiền đạo người Bồ Đào Nha trước trận đại chiến với Al Ittihad vào ngày 6/2. Song nguồn tin thân cận với Al Nassr đã bác bỏ khả năng này.

Cristiano Ronaldo phản ứng trong trận Al Nassr thua ngược Al Ettifaq 2-3 trên sân Mrsool Park, Riyadh, Arab Saudi ngày 21/1. Ảnh: AS

Nguyên nhân thực sự xuất phát từ sự bất mãn của Ronaldo với cách PIF đang điều hành Al Nassr. Theo A Bola, siêu sao 40 tuổi cho rằng Al Nassr không nhận được mức đầu tư và sự ưu ái tương xứng so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, dù cùng do PIF quản lý. Anh đặc biệt không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của đội bóng. Trong kỳ chuyển nhượng đầu năm, Al Nassr chỉ chiêu mộ duy nhất Haydeer Abdulkareem, tiền vệ 21 tuổi người Iraq, trong khi những yêu cầu tăng cường lực lượng của HLV Jorge Jesus không được đáp ứng. Điều này khiến Ronaldo cho rằng đội bóng đang bị suy yếu trong cuộc đua danh hiệu.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi ban lãnh đạo Al Nassr có hai người Bồ Đào Nha là Simao Coutinho (Giám đốc thể thao) và Jose Semedo (CEO) bị "đóng băng quyền hạn" từ đầu tháng, theo quyết định của Hội đồng quản trị. Theo đánh giá của Ronaldo, những động thái này ảnh hưởng tiêu cực tới sự ổn định và định hướng phát triển của CLB.

Sự so sánh với Al Hilal càng làm gia tăng bất mãn của Ronaldo. Đội bóng cùng thành phố và cũng do PIF quản lý đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, khi chi hơn 2 triệu USD để mua trung vệ Pablo Mari từ Fiorentina và chuẩn bị bỏ ra hơn 30 triệu USD để chiêu mộ tiền đạo 18 tuổi Kader Meite của Rennes.

Không dừng lại ở đó, truyền thông Arab còn đưa tin Al Hilal đang tiến gần tới việc ký hợp đồng với Karim Benzema, trong bối cảnh tiền đạo người Pháp gặp bế tắc trong đàm phán gia hạn với Al Ittihad. Đội bóng dưới trướng HLV Simone Inzaghi cũng được cho là sắp hoàn tất thương vụ Saimon Bouabre, tuyển thủ U21 Pháp của Neom, với mức phí khoảng 33 triệu USD.

A Bola nhấn mạnh quyết định không ra sân của Ronaldo là biểu hiện rõ ràng nhất cho sự bất mãn đang âm ỉ tại Al Nassr. Hồi giữa tháng 1, HLV Jorge Jesus từng công khai nhận định rằng Al Nassr "không có quyền lực chính trị như Al Hilal" - phát biểu gây chấn động bóng đá Saudi và khiến Al Hilal yêu cầu án treo giò từ sáu tháng đến một năm dành cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Al Nassr đang đứng thứ hai Saudi Pro League với 43 điểm, kém Al Hilal ba điểm. Ronaldo cũng đang đứng thứ hai danh sách Vua phá lưới với 17 bàn, kém một bàn so với Ivan Toney của Al Ahli.

Hồng Duy (theo Abola)