Ronaldo thoát án treo giò tại World Cup 2026

Cristiano Ronaldo được FIFA giảm án treo giò xuống một trận nên có thể cùng tuyển Bồ Đào Nha thi đấu từ lượt mở màn vòng bảng World Cup 2026.

Ngày 25/11, FIFA quyết định phạt Ronaldo một trận treo giò, kèm hai trận án treo trong vòng một năm. Điều này đồng nghĩa tiền đạo 40 tuổi đã thi hành xong án phạt, bởi anh vắng mặt trong trận đấu cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu gặp Armenia.

Ronaldo "giả khóc" để giễu đối thủ trong trận Bồ Đào Nha thua Ireland trên sân Aviva, thành phố Dublin, Ireland, lượt áp chót bảng F vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026 tối 13/11/2025. Ảnh: INPHO

Theo quy định của FIFA, án phạt cho hành vi bạo lực, bao gồm đánh nguội, thúc khuỷu tay, có thể dao động từ một đến ba trận, tùy mức độ nghiêm trọng. Dựa trên Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, Ủy ban Tư pháp có quyền đình chỉ một phần hoặc toàn bộ án phạt nếu xét thấy phù hợp.

FIFA nêu rõ trong thông báo: nếu Ronaldo tái phạm trong vòng một năm, hai trận treo còn lại sẽ tự động kích hoạt và được thi hành ngay ở các trận chính thức kế tiếp của tuyển Bồ Đào Nha, chưa kể các án bổ sung cho hành vi mới.

Giống tình huống Ronaldo bị phạt thẻ, quyết định mới nhất của FIFA tiếp tục gây tranh cãi, và vẫn có thể bị kháng cáo lên Ủy ban Kháng nghị của tổ chức này.

Trên Sky Sports, phóng viên Kaveh Solhekol cho rằng đây là quyết định chưa từng có tiền lệ và rõ ràng đem lại lợi ích cho cả Ronaldo lẫn FIFA. Theo ông, ở hoàn cảnh bình thường, siêu sao Bồ Đào Nha phải nghỉ ít nhất hai trận, nhưng "không có gì là bình thường khi nói về Ronaldo". Người hâm mộ thì cho rằng Ronaldo xứng đáng được cân nhắc đặc biệt, trong khi giới chuyên môn lại nhấn mạnh "luật thì phải là luật".

Ronaldo nhận thẻ đỏ Tinh huống dẫn đến thẻ đỏ của Ronaldo.

Ronaldo nhận thẻ đỏ trong trận gặp Ireland lượt áp chót bảng F vòng loại khu vực châu Âu World Cup 2026 ngày 13/11. Phút 59, khi Bồ Đào Nha đang bị dẫn 0-2, Ronaldo dùng khuỷu tay tác động vào lưng Dara O’Shea rồi thực hiện động tác giả khóc để chế giễu. Trọng tài Glenn Nyberg ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi VAR can thiệp, ông đổi thành thẻ đỏ trực tiếp.

Sau đó, với sự tham gia trực tiếp của Chủ tịch Pedro Proenca, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) khiếu nại lên FIFA, cho rằng môi trường thi đấu căng thẳng tại Dublin với những phát biểu công kích của HLV Ireland Heimir Hallgrimsson trước trận dẫn đến phản ứng của CR7.

Ronaldo đã khẳng định World Cup 2026 là kỳ cuối cùng anh góp mặt. Giải đấu gồm 48 đội, diễn ra tại Canada, Mỹ và Mexico từ 11/6 đến 19/7/2026. Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Washington D.C, Mỹ vào ngày 5/12/2025, dù 6 đội cuối cùng chưa được xác định.

Hồng Duy (theo Guardian, Sky Sports)