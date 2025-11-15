Nhiều ý kiến cho rằng chiếc thẻ đỏ mà thủ quân tuyển Bồ Đào Nha nhận trong trận gặp CH Ireland là bất công, và thậm chí lấy hành động tương tự của Lionel Messi để đối chiếu.

Ronaldo trao lại băng thủ quân cho Bernardo Silva sau khi nhận thẻ đỏ ở trận Bồ Đào Nha thua CH Ireland ở vòng loại World Cup 2026, trên sân Aviva, thành phố Dublin, CH Ireland ngày 13/11/2025. Ảnh: Reuters

Trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland ở vòng loại World Cup 2026 ngày 14/11, dưới bầu không khí thù địch và áp lực từ các khán đài của sân Aviva ở Dublin, Ronaldo đã không giữ được sự bình tĩnh trong một tình huống tham gia tấn công ở phút 59.

Siêu sao 40 tuổi bị trung vệ Dara O’Shea theo kèm gắt gao bên trong vùng cấm, và để thoát đi, anh đã vung cùi chỏ, còn đối thủ lập tức ngã nhào xuống sân. Thủ quân Bồ Đào Nha làm động tác khóc nhè, ám chỉ O’Shea ăn vạ, nhưng trọng tài chính Glenn Nyberg vẫn quyết định cho đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt và rút thẻ vàng cảnh cáo Ronaldo vì thái độ gây hấn.

VAR sau đó khuyến nghị giao thức "OFR" (On-Field Review), tức đề nghị trọng tài chính xem lại tình huống qua màn hình giám sát trên sân để đưa ra quyết định cuối cùng. Quan điểm của VAR khi ấy cho rằng Ronaldo đã có hành vi tiềm ẩn yếu tố bạo lực với đối phương và nâng mức kỷ luật từ thẻ vàng lên thẻ đỏ.

Ông Nyberg đồng ý, và sau khi xem lại băng hình do VAR cung cấp, trọng tài người Thụy Điển hủy thẻ vàng ban đầu, rút thẻ đỏ thay thế dành cho Ronaldo.

Vài giờ sau khi trận đấu kết thúc, không ít người dùng trên mạng xã hội X đăng tải những đoạn video vốn không xuất hiện trong luồng hình ảnh phát sóng trận đấu. Những thước phim này được ghi lại từ góc quay của CĐV theo dõi trận đấu tại sân, cho thấy rõ hơn về tình huống dẫn tới chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia của Ronaldo.

Thẻ đỏ của Ronaldo: Bất công hay xứng đáng?

Người dùng có tài khoản @7GOATnaldo7 viết trên X: "Gã này (ám chỉ trung vệ O’Shea) rõ ràng đã có hành vi kéo áo thô thiển và Ronaldo đơn giản chỉ muốn dùng cùi chỏ để hất cánh tay đối thủ ra khỏi người".

@NoodleHairCR7 cũng đưa ra đoạn phim tương tự và viết: "Xem lại từ góc quay này, chẳng thể trách Ronaldo được".

Đồng quan điểm, @brainmeinam bình luận: "Ronaldo đơn giản chỉ đang cố thoát khỏi đối thủ... Suốt cả trận, trung vệ này toàn ôm lấy Ronaldo".

Trong số những người tìm cách bảo vệ Ronaldo, nổi bật nhất là Piers Morgan. MC nổi tiếng người Anh, người từng thực hiện cuộc phỏng vấn đình đám với siêu sao 40 tuổi vào tuần trước, trích dẫn lại một trong số các đoạn phim nói trên và nhận xét trên X: "Thật nực cười khi Ronaldo bị đuổi khỏi sân chỉ vì tìm cách phản kháng hành động kéo áo của đối thủ".

Bài đăng này của ông nhận được khoảng 3.500 bình luận, 2.000 lượt chia sẻ, gần 10.000 lượt yêu thích và 2,4 triệu lượt xem.

Sau đó một phút, trong nỗ lực đối chiếu để bảo vệ thần tượng của mình, Morgan tiếp tục chia sẻ một bài đăng khác. Lần này, ông dẫn lại video ghi lại cảnh Lionel Messi trong màu áo Inter Miami cũng có hành động vung cùi chỏ về phía sau, khi bị trung vệ Olwethu Makhanya của Philadelphia Union kèm cặp sát sao.

"Messi cũng hành động tương tự, nhưng chẳng bị gì", Morgan viết. Bài đăng này thu hút sự chú ý còn hơn cả bài đăng trước đó, với khoảng 4.400 bình luận, 4.300 lượt chia sẻ, 28.000 lượt yêu thích và 4,7 triệu lượt xem.

Thẻ đỏ của Ronaldo: Bất công hay xứng đáng?

Xét theo góc nhìn của những người bênh vực Ronaldo, họ cho rằng siêu sao đang khoác áo Al-Nassr ngay từ đầu là nạn nhân của hành vi kéo áo bên trong vùng cấm từ trung vệ O’Shea. Và anh đã vung cùi chỏ trong nỗ lực thoát ly khỏi đối thủ.

Quan điểm này phần nào trùng với lập luận của HLV trưởng Bồ Đào Nha Roberto Martinez. "Lý do đầu tiên Cristiano nhận thẻ đỏ là vì cậu ấy dành quá thiết tha với đội tuyển và cảm thấy thất vọng khi không thể giành chiến thắng", nhà cầm quân 52 tuổi trả lời họp báo sau trận. "Tiếp đến, không dễ gì với một tiền đạo có mặt trong vùng cấm và bị các trung vệ đối phương bám riết, kéo áo, xô đẩy suốt gần một giờ đồng hồ. Anh chàng hậu vệ kia vốn thân hình vạm vỡ lại ngã xuống sân đầy thái quá".

Sau đó, ông kết luận: "Theo tôi, tình huống này đã bị phóng đại quá mức so với bản chất. Tôi khẳng định đó không phải là một cú vung cùi chỏ tấn công đối phương, mà chỉ là va chạm toàn thân. Góc máy đã khiến nó trông như một động tác phạm lỗi".

Từ những ngày đầu Luật Bóng đá (Laws of the Game) được ban hành, động tác dùng cùi chỏ trên sân của cầu thủ đã được xem là hành vi bạo lực. Quy định năm 1897 bắt đầu liệt kê chi tiết các nhóm hành vi bạo lực, trong đó dùng cùi chỏ được xem là hành động "đánh người hoặc tìm cách đánh người", một lỗi bị phạt trực tiếp. Từ sau 1897, luật liên tục bổ sung và cập nhật rõ ràng hơn về mức độ xử phạt, kèm các điều khoản về bạo lực, thẻ đỏ trực tiếp, thẻ vàng và ghi rõ các trường hợp dùng cùi chỏ là hành vi bị cấm trên sân.

Xét ở quy định hiện hành là Luật Bóng đá 2025-2026, Điều 12 khi đề cập đến "hành vi bạo lực" là một trong những lý do cầu thủ bị truất quyền thi đấu, đã nêu như sau: "Hành vi bạo lực xảy ra khi một cầu thủ sử dụng hoặc cố ý sử dụng vũ lực quá mức hoặc hung tàn đối với đối thủ khi đang không tranh chấp bóng, bất kể có tiếp xúc vật lý hay không".

Dù trong các quy định của mình, cơ quan ban hành luật bóng đá là IFAB không nêu đích danh, nhưng trong cách nhìn nhận từ những ngày đầu và ở các văn bản giải thích luật, hành động vung cùi chỏ đã luôn được xếp vào nhóm hành vi bạo lực trên sân. Trong một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2015 bởi Hamish Kerr thuộc Trường Y khoa Albany Medical College ở Mỹ, tác giả trích dẫn quy định của IFAB kèm theo số liệu cho thấy các tình huống dùng cùi chỏ trong bóng đá chiếm xấp xỉ 50% nguyên nhân dẫn đến chấn động não.

Một số vấn đề cũng thường được đặt ra ở các tình huống cầu thủ vung cùi chỏ với đối thủ, cũng là những yếu tố cấu thành một lỗi thực hiện hành vi bạo lực, là ý định và mức độ vũ lực. Các trọng tài sẽ nhận định đấy có phải là một hành vi cố ý hay không, và tiếp đến là lực tạo ra có đủ đáp ứng tiêu chí bạo lực.

Đồng thời, hệ quả tiếp xúc vật lý giữa các bộ phận cơ thể, cũng như điểm tiếp xúc không là yếu tố được xét đến. Nói cách khác, nếu cú vung cùi chỏ không trúng nạn nhân, không có nghĩa rằng hành vi bạo lực không tồn tại.

Nhiều ví dụ trong quá khứ cho thấy một khi cầu thủ có hành động vung cùi chỏ với đối phương, chỉ cần được trọng tài nhìn thấy (thời kỳ VAR chưa ra đời), quyết định rút thẻ đỏ gần như tất yếu.

Điển hình chính là Messi khi 18 tuổi vào năm 2005. Anh được HLV Jose Pekereman trao cơ hội ra mắt tuyển Argentina, khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận giao hữu với Hungary ở Budapest, nhưng phải nhận thẻ đỏ chỉ sau 30 giây cũng vì một pha được trọng tài xác định là vung cùi chỏ.

Ở tình huống chạm bóng đầu tiên sau khi vào thay thế Lisandro Lopez phút 64, Messi bị truy cản bởi Vilmos Vanczak trong một nỗ lực đi bóng trên phần sân đối phương. Để thoát khỏi hành động kéo áo từ phía sau, Messi quờ quạng cánh tay phải và phần cùi chỏ đập trúng vào phần dưới cổ của đối thủ. Trọng tài chính Markus Merk đứng gần đó lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với tài năng của Argentina.

Sau trận, Messi giải thích: "Đối phương lao qua tôi, tìm cách túm lấy tôi và tôi muốn thoát khỏi anh ta, nhưng trọng tài hiểu lầm rằng tôi cố hất anh ta ra. Trận ra mắt đã không diễn ra như tôi ước".

Về tình huống của Ronaldo, cựu trọng tài Andy Davies, người từng trải qua hơn 12 mùa giải trong danh sách các trọng tài ưu tú của Ngoại hạng Anh và hạng Nhất Anh, đã đưa ra lý giải về quy trình dẫn tới quyết định của ông Nyberg và tổ VAR trên kênh ESPN.

"Trọng tài VAR là Boekel cùng các trợ lý nhận định cú vung cùi chỏ của Ronaldo là cố ý", ông Davies nêu. "Bất kể điểm tiếp xúc trên người O'Shea là đâu, hành động này đi kèm mức độ lực đủ để đáp ứng tiêu chí hành vi bạo lực, đạt ngưỡng để khuyến nghị giao thức OFR với trọng tài chính Nyberg".

"Một khi cầu thủ cố ý thực hiện hành vi hung bạo với đối phương, ngưỡng để xác định hành vi bạo lực thường thấp hơn. Dù vậy, đây rõ ràng là lỗi dùng chỏ của Ronaldo, bất kể điểm tiếp xúc. Đó là cú đánh vào phần trên cơ thể O'Shea, nhưng luật đánh giá hành động chứ không phải điểm tiếp xúc", ông Davies kết luận.

