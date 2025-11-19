World Cup 2026 chỉ còn 6 suất chưa có chủ

World Cup 2026 đã xác định 42 trong 48 đội tuyển sẽ góp mặt tại giải đấu, mới nhất là Panama, Curacao và Haiti.

Loạt trận cuối vòng loại Bắc Trung Mỹ tối 18/11 xác định ba đội cuối cùng giành suất chính thức dự World Cup 2026. Sáu suất còn lại sẽ được xác định dựa trên vòng play-off châu Âu và liên lục địa tháng 3/2026.

Curacao với diện tích chỉ 444 km vuông, trở thành quốc gia nhỏ nhất lịch sử vượt qua vòng loại World Cup, khi họ đứng đầu bảng B khu vực Concacaf, trên Jamaica, Trinidad & Tobago và Bermuda.

Haiti sẽ lần đầu dự World Cup sau 52 năm. Còn Panama cũng lần thứ hai trong lịch sử dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Hai đội Bắc Trung Mỹ vào vòng play-off liên lục địa là Jamaica và Suriname.

Trước đó ít giờ, năm đội cuối cùng của châu Âu cũng giành suất vào thẳng là Bỉ, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Áo và Scotland. Trong khi Bỉ, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha là khách quen của World Cup, Áo và Scotland cùng lần đầu dự giải kể từ năm 1998.

Trong 42 đội đã có vé, châu Âu đóng góp 12 đại diện, gồm những tên tuổi hàng đầu như Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Croatia, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Bỉ. Bên cạnh đó là những đội trở lại World Cup sau thời gian dài vắng bóng như Na Uy, Áo và Scotland.

Cầu thủ Bỉ mừng trận thắng Liechtenstein 7-0 trên sân Maurice Dufrasne, thành phố Liege, Bỉ tối 18/11/2025. Ảnh: Reuters

Nam Mỹ đã xác định 6 đội quen thuộc là Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador và Paraguay. Bolivia vẫn còn cơ hội trở thành đại diện thứ bảy nếu vượt qua vòng play-off liên lục địa.

Châu Á tạo dấu ấn với 8 đội góp mặt, gồm bộ tứ Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, cùng Arab Saudi, Qatar. Bên cạnh đó, Jordan và Uzbekistan lần đầu giành suất dự World Cup.

Châu Phi đã có 9 đội tuyển vượt qua vòng loại gồm Algeria, Ai Cập, Ghana, Morocco, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi và Cape Verde. Trong đó, Cape Verde viết nên câu chuyện cổ tích khi lần đầu tiên dự World Cup.

Tại châu Đại Dương, New Zealand giành vé trực tiếp nhờ thống trị vòng loại, đánh dấu sự trở lại sau 16 năm.

Bắc Trung Mỹ có 6 suất gồm ba đội tuyển đều là đồng chủ nhà, là Mỹ, Mexico và Canada, cùng Panama, Haiti và Curacao.

Play-off châu Âu gồm 16 đội, chia vào 4 nhóm hạt giống, với những cái tên lớn như Italy, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ hay Ukraine. Các trận đều diễn ra theo thể thức một trận duy nhất vào ngày 26/3 và 31/3/2026, chọn 4 suất dự World Cup.

Phân nhóm hạt giống vòng play-off châu Âu Nhóm 1: Italy, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine

Nhóm 2: Ba Lan, Xứ Wales, CH Czech, Slovakia

Nhóm 3: Ireland, Albania, Bosnia & Herzegovina, Kosovo

Nhóm 4: Thụy Điển, Romania, Bắc Macedonia, Bắc Ireland

Play-off liên lục địa gồm 6 đội: Bolivia (Nam Mỹ), CH Congo (châu Phi), New Caledonia (châu Đại Dương), Iraq (châu Á), Jamaica và Suriname (Bắc Trung Mỹ). Vòng này diễn ra tại Mexico vào tháng 3/2026, chọn ra hai đội cuối cùng dự World Cup.

Đây là lần đầu tiên cả 6 liên đoàn bóng đá đều có suất tại World Cup. Giải đấu năm 2026 sẽ diễn ra trong 39 ngày, trải dài trên ba quốc gia. Mexico tổ chức trận khai mạc trên sân Azteca ngày 11/6, còn Mỹ và Canada ra quân vào ngày 12/6.

Lễ bốc thăm phân nhánh play-off châu Âu và liên lục địa cùng diễn ra tại trụ sở FIFA ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ 19h thứ Năm 20/11, giờ Hà Nội.

Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup sẽ diễn ra tại Washington D.C, Mỹ vào ngày 5/12/2025, dù 6 đội cuối cùng chưa được xác định. 48 đội được chia vào 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội.

Hoàng An tổng hợp