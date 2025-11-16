Bồ Đào Nha khiếu nại về thẻ đỏ của Ronaldo

LĐBĐ Bồ Đào Nha sẽ khiếu nại lên FIFA để đảm bảo thủ quân Cristiano Ronaldo chỉ bị treo giò một trận, sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận thua CH Ireland tại vòng loại World Cup 2026.

*Bồ Đào Nha - Armenia: 21h Chủ nhật ngày 16/11, giờ Hà Nội.

Theo quy định của FIFA, án phạt cho hành vi bạo lực, bao gồm đánh nguội, thúc khuỷu tay, có thể dao động từ một đến ba trận, tùy mức độ nghiêm trọng. Nếu cầu thủ không thể thụ án trong phần còn lại của vòng loại, việc treo giò sẽ tự động được chuyển sang vòng chung kết World Cup.

Điều này đồng nghĩa nếu bị treo giò từ hai trận trở lên, Ronaldo sẽ vắng mặt những trận đầu ở World Cup 2026 trong trường hợp Bồ Đào Nha giành vé đến vòng chung kết ở Bắc Mỹ.

Ronaldo "giả khóc" để giễu đối thủ trong trận Bồ Đào Nha thua Ireland trên sân Aviva, thành phố Dublin, Ireland, lượt áp chót bảng F vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026 tối 13/11/2025. Ảnh: INPHO

Trước tình hình này, theo tờ Abola, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang chuẩn bị khiếu nại lên FIFA, với sự tham gia trực tiếp của Chủ tịch Pedro Proenca. FPF dự kiến lập luận để Ronaldo chỉ bị treo giò một trận, dựa trên ba điểm chính.

Thứ nhất, môi trường thi đấu căng thẳng tại Dublin, với những phát biểu của HLV Ireland Heimir Hallgrimsson ám chỉ Ronaldo "chi phối trọng tài" ở trận lượt đi diễn ra tại Bồ Đào Nha. Thứ hai, tình huống phạm lỗi, khi Ronaldo bị đối phương giữ người rõ ràng, dẫn đến phản ứng bộc phát. Thứ ba là lý lịch trong sạch, bởi đây là lần đầu tiên Ronaldo bị đuổi trong hơn 226 trận khoác áo tuyển quốc gia.

Nếu FPF khiếu nại thành công, Ronaldo sẽ chỉ bị treo giò một trận gặp Armenia ở lượt cuối bảng F vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu diễn ra hôm nay.

Ronaldo nhận thẻ đỏ Tinh huống dẫn đến thẻ đỏ của Ronaldo.

Trong trận đấu tại Dublin hôm 13/11, Ronaldo bị thẻ vàng phút 59, khi Bồ Đào Nha đang bị dẫn 0-2. Thủ quân Bồ Đào Nha dùng khuỷu tay tác động vào lưng Dara O’Shea rồi thực hiện động tác giả khóc để chế giễu. Trọng tài Glenn Nyberg ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi VAR can thiệp, ông đổi thành thẻ đỏ trực tiếp.

Sau trận, HLV Roberto Martinez cho rằng Ronaldo không hề bạo lực mà chỉ cố đẩy đối thủ ra để tìm khoảng trống. "VAR đã khiến tình huống trở nên tệ hơn, khi góc quay khiến cú đẩy nhìn giống như hành vi ác ý", ông lập luận.

Nhưng theo báo Anh Athletic, đánh nguội của Ronaldo khó có thể bị xem nhẹ, và khả năng bị cấm từ hai trận trở lên là "rất thực tế". Trung vệ người Argentina, Nicolas Otamendi cũng từng bị treo một trận tại World Cup, sau khi dính thẻ đỏ ở vòng loại Nam Mỹ.

Trận thua 0-2 trên sân của Ireland khiến Bồ Đào Nha lỡ cơ hội giành vé sớm dự World Cup. Tuy nhiên, ở lượt cuối hôm nay, một chiến thắng trước đối thủ yếu Armenia trên sân nhà Dragao là đủ để đoàn quân của Martinez đạt mục tiêu. Trận này Ronaldo chắc chắn vắng mặt vì án phạt tự động cho thẻ đỏ trực tiếp.

Theo Abola, CR7 đã rời trại tập trung của tuyển Bồ Đào Nha và không ở lại cổ vũ đồng đội. Anh trở về Arab Saudi để chuẩn bị cùng Al Nassr hướng đến trận gặp Al-Khaleej vào ngày 23/11.

Hồng Duy (theo Abola)