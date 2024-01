Ronaldo: 'Quả Bóng Vàng và The Best đang mất tín nhiệm'

Từng giành năm Quả Bóng Vàng và hai The Best của FIFA, nhưng tiền đạo 39 tuổi Cristiano Ronaldo cho rằng hai giải thưởng này ngày càng không đáng tin.

"Chúng ta phải phân tích màn trình diễn của cầu thủ dựa trên toàn mùa giải", Ronaldo nói riêng với báo Bồ Đào Nha Record hôm 21/1. "Tôi không nói rằng Messi không xứng đáng nhận giải thưởng, hay Erling Haaland và thậm chí Kylian Mbappe. Tôi chỉ đơn giản không tin vào những giải thưởng này nữa. Quả Bóng Vàng và The Best đang mất sự tín nhiệm. Các con số mới là thực tế".

Ronaldo với giải thưởng Maradona lần đầu trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất năm 2023, thuộc Globe Soccer Awards ở Dubai, UAE tối 19/1/2024. Ảnh: Globe Soccer Awards

Trong lễ trao giải Globe Soccer, còn gọi là "Bóng Vàng Dubai" hôm 19/1, Ronaldo ba lần được vinh danh ở các hạng mục: "Cầu thủ được yêu thích nhất năm", "Cầu thủ Trung Đông giỏi nhất" và "Giải Maradona cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất năm". Còn giải thưởng "Cầu thủ hay nhất năm" được trao cho Haaland. Messi đang sở hữu Quả Bóng Vàng lẫn The Best, nhưng không nhận được giải nào của Globe Soccer.

"Tôi thắng giải Globe Soccer nhờ vào những sự thật, chính là các con số. Con số không bao giờ lừa dối", thủ quân CLB Al Nassr nói thêm. "Họ không thể cướp giải thưởng này khỏi tay tôi, vì đó là thực tế. Nếu xem những gì xảy ra với tôi ở Man Utd và Bồ Đào Nha, mọi người có thể nghĩ tôi đã đánh mất giải thưởng. Nhưng thực tế là tôi vẫn tập trung vào bóng đá, và trải qua một năm tuyệt vời cùng Al Nassr. Vì thế tôi mới ghi được 54 bàn".

Quả Bóng Vàng được coi là giải thưởng cá nhân uy tín nhất giới túc cầu, được tạp chí France Football trao từ năm 1956 cho các cầu thủ châu Âu, đến năm 1995 mở rộng cho những danh thủ thế giới. Người bình chọn giải là các nhà báo trên toàn thế giới, do tạp chí lựa chọn. Messi đang giữ kỷ lục đoạt tám Bóng Vàng, còn Ronaldo đứng thứ hai với năm giải.

The Best là giải thưởng cá nhân thuộc FIFA, do các HLV, đội trưởng đội tuyển quốc gia, nhà báo và người hâm mộ bình chọn, với trọng số 25% của mỗi nhóm. The Best trao lần đầu năm 2016, đến nay Messi vẫn giàu thành tích nhất với ba lần được vinh danh, còn Ronaldo và Robert Lewandowski hai lần đoạt giải. Giải The Best 2023 được trao cho Messi, khiến dư luận coi là trò cười.

Globe Soccer trao từ năm 2011, trong đó Ronaldo sáu lần đoạt giải "Cầu thủ hay nhất năm". Giải do người hâm mộ và một hội đồng gồm các cựu cầu thủ, HLV hay nhà báo bình chọn. Bốn trong năm hạng mục gần đây Ronaldo nhận được từ Globe Soccer đều được trao lần đầu, tức là các năm trước không có hạng mục tương tự. Còn Messi mới một lần thắng giải, ở hạng mục "Cầu thủ hay nhất năm" 2015.

Hoàng An