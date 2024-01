Messi, Haaland, Mbappe không dự lễ trao giải The Best 2023

Cả ba siêu sao về nhất nhì ba trong cuộc bình chọn The Best 2023 đều vắng mặt tại buổi lễ trao giải của FIFA ở London tối 15/1.

Lionel Messi quyết định ở nhà tại Mỹ, vì nếu sang London dự buổi lễ trao giải của FIFA rồi quay trở lại, anh sẽ mất ba đến bốn ngày.

Cuối tuần trước, ngôi sao Argentina mới trở lại hội quân cùng Inter Miami chuẩn bị cho mùa giải mới. Tiền đạo 36 tuổi gặp một số vấn đề về thể lực vào nửa cuối năm 2023, và muốn tập trung tối đa vào giai đoạn tiền mùa giải.

Lionel Messi tập cùng Inter Miami trên sân tập Florida Blue ở Fort Lauderdale, Florida ngày 13/1/2024. Ảnh: AFP

Inter Miami đá hai trận giao hữu với tuyển El Salvador ngày 19/1 và rồi Dallas ngày 22/1. Sau đó, Messi và đồng đội sẽ bay sang Arab Saudi dự Riyadh Cup - giải giao hữu tam hùng gồm hai CLB nước chủ nhà Al Hilal, Al Nassr, và Inter Miami. Tại đây, đội bóng Mỹ sẽ đấu Al Hilal vào ngày 29/1 rồi gặp Al Nassr - đội bóng của Cristiano Ronaldo vào ngày 1/2. Cả hai trận đều diễn ra trên sân Kingdom tại Riyadh.

Erling Haaland cũng vắng mặt tại gala FIFA The Best 2023 tối 15/1. Vẫn chưa có lý do chính thức nào cho sự vắng mặt này, dù tài khoản Instagram của tiền đạo Na Uy tiết lộ anh đã ở Italy cuối tuần qua, trong khi Man City sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Abu Dhabi, UAE.

Haaland chấn thương bàn chân và nghỉ tám trận gần nhất của Man City, gồm hành trình vô địch FIFA Club World Cup. HLV Pep Guardiola xác nhận tiền đạo 23 tuổi gặp vấn đề trong quá trình hồi phục và chỉ trở lại vào tháng 2.

Tương tự, Kylian Mbappe không đến buổi lễ trao giải của FIFA tối 15/1. Tiền đạo Pháp được đánh giá khó tranh giải khi ghi 17 bàn trong 20 trận tại Ligue 1 và mờ nhạt khi PSG bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League trong giai đoạn tính thành tích.

Theo kết quả công bố trong lễ trao giải tại London tối 15/1, Messi và Haaland có cùng tổng điểm 48. Nhưng, tiền đạo Argentina chiến thắng nhờ số phiếu nhiều hơn từ thủ quân các đội tuyển nam, theo quy định ở điều 12 luật bình chọn do FIFA đưa ra trước đó. Mbappe về ba với 35 điểm.

Danh thủ Pháp Thierry Henry thay mặt Messi nhận giải FIFA The Best 2023 trong buổi lễ trao giải tại Nhà hát Eventim Apollo, London, Anh ngày 15/1. Ảnh: AFP

Messi không có mặt ở lễ trao giải, nên huyền thoại Thierry Henry thay mặt thủ quân Argentina nhận giải thưởng. Messi là cầu thủ nhiều lần đoạt The Best nhất từ khi giải thưởng này ra đời, với tám lần được vinh danh vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2022 và 2023. Anh hiện vẫn chưa lên tiếng về việc nhận giải năm 2023 trên mạng xã hội.

Trong khi đó, ông Alfie Haaland dự gala trao giải thay con trai Erling Haaland. Ông Alfie rạng rỡ trả lời phỏng vấn của báo chí khi xuất hiện trên thảm đỏ, nhưng tỏ thái độ lạnh lùng với đôi mày nhíu lại khi Messi được xướng tên cho danh hiệu FIFA The Best 2023.

Việc Messi đoạt giải là kết quả bất ngờ, bởi giải FIFA The Best 2023 xét thành tích trong thời gian từ ngày 19/12/2022 đến 20/8/2023. Thành tích tại World Cup 2022 - giải đấu kết thúc vào ngày 18/12/2022 với chức vô địch thuộc về Argentina, nằm ngoài phạm vi bầu chọn.

Trong thời gian này, Messi chơi 37 trận, ghi 26 bàn và kiến tạo 12 lần cho PSG, Argentina và Inter Miami. Trong khi đó, Haaland tỏa sáng với 36 bàn trong 44 trận, góp công lớn giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử với Champions League, Ngoại hạng Anh, Cup FA và sau đó tiếp tục giành Siêu Cup châu Âu. Tiền đạo Na Uy cũng tàn phá loạt kỷ lục và giành nhiều danh hiệu cá nhân, gồm Cầu thủ hay nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc Ngoại hạng Anh 2022-2023 do ban tổ chức giải đấu trao và Giày Vàng châu Âu, danh hiệu thuộc về cầu thủ lập công nhiều nhất tại các giải vô địch quốc gia.

Hồng Duy