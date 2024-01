Messi giành giải FIFA The Best 2023

AnhLionel Messi vượt Erling Haaland và Kylian Mbappe để được vinh danh là Cầu thủ nam hay nhất FIFA năm thứ hai liên tiếp.

FIFA công bố Messi giành giải The Best 2023. Ảnh: FIFA

Theo kết quả công bố trong lễ trao giải tại London tối 15/1, Messi và Haaland có cùng tổng điểm 48. Nhưng tiền đạo Argentina thắng nhờ số phiếu nhiều hơn từ thủ quân các đội tuyển nam quốc gia, theo quy định ở điều 12 luật bình chọn do FIFA đưa ra trước đó. Mbappe về ba với 35 điểm.

Cụ thể, Messi giành 13 điểm từ số phiếu do các thủ quân đội tuyển quốc gia bình chọn, trong khi Haaland được 11 điểm. Tiền đạo Na Uy được nhiều điểm hơn từ HLV các đội tuyển quốc gia, 13 điểm so với 11 điểm của Messi, và giới truyền thông, 13 điểm so với 11 điểm của Messi. Nhưng ở hạng mục CĐV bình chọn, Messi được 13 điểm, trong khi Haaland chỉ có 11.

Điểm chi tiết Lionel

Messi Erling

Haaland Kylian

Mbappe Tổng điểm 48 48 35 Thủ quân 13 11 9 HLV 11 13 9 Truyền thông 11 13 9 Người hâm mộ 13 11 8

Messi không có mặt ở lễ trao giải, nên Thierry Henry thay mặt thủ quân Argentina nhận giải thưởng. Tính đến nay, tiền đạo 36 tuổi đã giành tổng cộng tám giải The Best vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2022 và 2023. Messi chính là cầu thủ nhiều lần được vinh danh nhất từ khi giải thưởng này ra đời.

Đây là kết quả bất ngờ, bởi giải FIFA The Best 2023 xét thành tích trong thời gian từ ngày 19/12/2022 đến 20/8/2023. Thành tích tại World Cup 2022 - giải đấu kết thúc vào ngày 18/12/2022, nằm ngoài phạm vi bầu chọn.

Trong khung thời gian bình chọn, Haaland áp đảo khi giành cú ăn ba Champions League, Ngoại hạng Anh và Cup FA với Man City. Tiền đạo Na Uy cũng lập kỷ lục ghi 36 bàn trong 35 trận Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023, kỷ lục ghi 50 bàn trong 48 trận đầu Ngoại hạng Anh (ít hơn 17 trận so với kỷ lục cũ của Andy Cole), giành hai danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và Vua phá lưới Champions League.

Danh thủ Pháp Thierry Henry thay mặt Messi nhận giải FIFA The Best 2023 trong buổi lễ trao giải tại Nhà hát Eventim Apollo, London, Anh ngày 15/1. Ảnh: AFP

So với Haaland, thành tích của Messi khiêm tốn hơn. Anh và Mbappe vô địch Ligue 1 cùng PSG. Messi góp 16 bàn và kiến tạo 16 lần cho PSG tại Ligue 1 2022-2023. Sau khi rời Pháp, anh đầu quân cho Inter Miami và chỉ mất một tháng để giúp CLB này vô địch Leagues Cup - danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Tiền đạo 36 tuổi ghi 11 bàn, góp năm kiến tạo trong 14 lần ra sân cho CLB MLS. Trong thời gian tính thành tích, Messi cũng chạm mốc 100 bàn cho tuyển Argentina và giúp ĐKVĐ World Cup dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ.

"Messi đã giành mọi vinh quang trong sự nghiệp với vô số danh hiệu lớn ở các giải vô địch quốc gia, các giải quốc tế và giải thưởng cá nhân, giúp anh xây chắc vị thế của một cầu thủ vĩ đại. Anh được vinh danh là cầu thủ nam hay nhất 2022 sau khi dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup tại Qatar. Anh giành thêm danh hiệu năm 2023 khi một lần nữa vô địch Ligue 1 cùng PSG. Cầu thủ 36 tuổi kết thúc hai năm tại Paris hồi tháng Bảy trên tư cách người ghi bàn nhiều nhất ở năm giải hàng đầu châu Âu trước khi vượt Đại Tây Dương để bắt đầu chương mới sự nghiệp với Inter Miami", FIFA viết về Messi sau khi công bố giải thưởng.

Tháng 10 năm ngoái, Messi giành Quả Bóng Vàng thứ tám trong sự nghiệp. Nhưng giải thưởng này ít gây tranh cãi hơn vì có tính thành tích tại World Cup 2022 khi Messi là cầu thủ hay nhất với bảy bàn và dẫn dắt Argentina đánh bại Pháp ở chung kết.

Giải thưởng Nữ cầu thủ hay nhất được trao cho tiền vệ Barca Aitana Bonmati. HLV nam hay nhất thuộc về Pep Guardiola, trong khi Sarina Wiegman là HLV nữ được vinh danh.

Danh sách giải thưởng FIFA The Best 2023

Nam cầu thủ hay nhất: Lionel Messi

Nữ cầu thủ hay nhất: Aitana Bonmati

HLV nam hay nhất: Pep Guardiola

HLV nữ hay nhất: Sarina Wiegman

Thủ môn nữ hay nhất: Mary Earps

Thủ môn nam hay nhất: Ederson

Giải fairplay: Brazil senior men’s team

Bàn thắng đẹp nhất: Guilherme Madruga

Giải thưởng CĐV: CĐV của CLB Atletico Colon

Giải thưởng đặc biệt: Marta

Đội hình hay nhất FIFA: Thibaut Courtois (Real), Kyle Walker (Man City), John Stones (Man City), Ruben Dias (Man City), Bernardo Silva (Man City), Kevin De Bruyne (Man City), Jude Bellingham (Real), Lionel Messi (Inter Miami), Erling Haaland (Man City), Kylian Mbappe (PSG), Vinicius Junior (Real).

Vĩnh San