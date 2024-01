Ronaldo động viên bản thân sau khi Messi giành The Best

Cristiano Ronaldo đăng bài động viên bản thân nỗ lực và được nhiều người hâm mộ tán thưởng, vài giờ sau khi FIFA trao giải The Best 2023 cho Lionel Messi.

Trên Instagram, Ronaldo đăng ảnh chụp trong màu áo Al Nassr. Anh viết: "Trở lại để chinh phục nhiều hơn!", kèm biểu tượng gồng bắp tay.

Chỉ sau vài tiếng, bài đăng của Ronaldo thu hút hơn 4,2 triệu lượt thích, trong đó có nhiều bình luận nhắc đến việc FIFA gây tranh cãi khi trao giải Cầu thủ hay nhất năm 2023 cho Messi.

Ronaldo đăng bài, thúc giục bản thân làm việc sau khi Messi giành giải The Best 2023. Instagram/Cristiano

Tài khoản @obetooliver viết: "Tiếp tục làm việc thôi vì FIFA phải cho Messi nhiều giải thưởng hơn. Tiến lên nào Ronaldo!". Người khác viết: "Anh vẫn là huyền thoại và được vinh danh nhiều hơn kẻ cắp Messi. Anh giành mọi giải thưởng bằng năng lực của mình chứ không phải cướp từ người khác. Ronaldo đã phá mọi kỷ lục và giành năm Quả Bóng Vàng bằng năng lực của mình".

Tài khoản @sergioteles7 thì nhận xét: "Có những thứ là sự thật chứ không phải tranh cãi và cũng chẳng ai thèm tranh cãi nữa. Ronaldo không giành giải thưởng vì anh không thuộc về thế giới này. Chúng tôi không cần bất kỳ cái cớ nào nữa. 1000 năm nữa cũng không có ai làm được những điều như Ronaldo. Hãy tiếp tục tiến lên".

Ronaldo thi đấu thành công tại Al Nassr trong năm 2023. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất năm với 54 pha lập công, vượt qua những tiền đạo hàng đầu như Harry Kane, Kylian Mbappe hay Erling Haaland. Tuy nhiên, Ronaldo không có tên trong danh sách đề cử The Best. Hiện, Ronaldo vừa trở lại tập luyện cùng Al Nassr để chuẩn bị cho giai đoạn hai của mùa giải sau hai tuần nghỉ đông.

Trong khi đó, Messi bất ngờ được vinh danh năm thứ hai liên tiếp, qua đó bổ sung danh hiệu FIFA The Best thứ tám trong sự nghiệp. Đây là kết quả bất ngờ, bởi giải The Best 2023 xét thành tích trong thời gian từ ngày 19/12/2022 đến 20/8/2023. Thành tích tại World Cup 2022 - giải đấu kết thúc vào ngày 18/12/2022 với chức vô địch thuộc về Argentina, nằm ngoài phạm vi bầu chọn.

Ngay từ khi có các đề cử, Haaland được xem là ứng viên nặng ký nhất giành giải. Trong phạm vi thời gian bình chọn, tiền đạo Na Uy giành cú ăn ba Champions League, Ngoại hạng Anh và Cup FA với Man City. Haaland cũng lập kỷ lục ghi 36 bàn trong 35 trận Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023, kỷ lục ghi 50 bàn trong 48 trận đầu Ngoại hạng Anh và giành hai danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và Vua phá lưới Champions League.

Theo kết quả bình chọn công bố tối 15/1, Messi và Haaland có cùng tổng điểm 48. Nhưng tiền đạo Argentina chiến thắng nhờ số phiếu nhiều hơn từ thủ quân các đội tuyển nam, theo quy định ở điều 12 luật bình chọn do FIFA đưa ra trước đó. Mbappe về ba với 35 điểm.

Duy Đoàn (theo Goal)