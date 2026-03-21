Ronaldo lỡ đợt tập trung cuối của Bồ Đào Nha trước World Cup

Tiền đạo Cristiano Ronaldo chưa bình phục chấn thương, nên không được triệu tập vào tuyển Bồ Đào Nha đá loạt trận giao hữu vào cuối tháng 3.

Ronaldo chấn thương từ trận Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 ở vòng 24 Saudi Pro League ngày 28/2. Siêu sao Bồ Đào Nha vắng mặt hai trận gần nhất của Al Nassr và phải trở về Tây Ban Nha điều trị.

Ronaldo chưa hoàn toàn bình phục nên không được triệu tập cho hai trận giao hữu - gặp các chủ nhà Mexico trên sân Azteca ngày 28/3 và Mỹ tại Atlanta ngày 31/3. Đây là hai trận "làm nóng" cuối cùng trước World Cup 2026, nơi Bồ Đào Nha ở bảng K với Uzbekistan, Colombia và một đội vượt qua vòng play-off.

Trong buổi công bố danh sách tập trung tuyển Bồ Đào Nha, HLV Roberto Martinez trấn an người hâm mộ rằng Ronaldo không gặp nguy cơ lỡ World Cup 2026 - giải đấu mà anh có thể lập kỷ lục tham dự lần thứ sáu. "Đó chỉ là chấn thương cơ nhẹ, cậu ấy có thể trở lại trong một hoặc hai tuần tới", ông nói.

Cristiano Ronaldo (phải) ôm HLV Roberto Martinez sau khi Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha ở chung kết UEFA Nations League trên sân Allianz, thành phố Munich, Đức tối 8/6/2025.

Ronaldo hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử cấp đội tuyển nam với 143 bàn. Anh cũng từng vắng mặt ở trận gần nhất của Bồ Đào Nha - chiến thắng 9-1 trước Armenia tại vòng loại World Cup hồi tháng 11/2025 - do án treo giò.

Ngoài Ronaldo, tiền vệ Bernardo Silva cũng là cái tên đáng chú ý vắng mặt. Martinez cho biết quyết định này mang tính chuyên môn, dựa trên thông tin y tế do Man City cung cấp. Ông cũng nhấn mạnh đợt tập trung lần này là cơ hội để thử nghiệm các nhân tố mới và trao cơ hội cho những cầu thủ xứng đáng.

HLV Martinez vẫn gọi một số gương mặt đáng chú ý như Joao Felix, đồng đội của Ronaldo tại Al Nassr, và đội trưởng Man Utd Bruno Fernandes, người có 16 kiến tạo và 7 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Tiền vệ West Ham Mateus Fernandes lần đầu lên tuyển, trong khi tiền đạo Real Sociedad Goncalo Guedes trở lại sau hai năm vắng bóng. Theo HLV Martinez, Guedes đa năng, đang đạt phong độ cao với 9 bàn mùa này và có thể mang đến phương án tấn công khác biệt cho đội tuyển trong các trận giao hữu sắp tới.

Ngoài chuyên môn, Martinez được hỏi về tương lai khi hợp đồng của ông với Bồ Đào Nha sẽ hết hạn sau World Cup 2026. HLV 52 tuổi từ chối tiết lộ kế hoạch, cho biết ông và LĐBĐ Bồ Đào Nha thống nhất ưu tiên tuyệt đối cho World Cup.

"Đây không phải vấn đề muốn hay không muốn, mà không phải chủ đề hiện tại. World Cup không thể chờ, còn tương lai HLV thì có thể", Martinez nhấn mạnh.

Danh sách tập trung của tuyển Bồ Đào Nha trong dịp FIFA Days cuối tháng 3/2026.

