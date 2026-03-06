Ronaldo rời Trung Đông, trở về Tây Ban Nha

Cristiano Ronaldo rời Arab Saudi để sang Tây Ban Nha điều trị chấn thương, khi Al Nassr bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải Saudi Pro League 2025-2026.

Theo HLV Jorge Jesus trong cuộc họp báo ngày 6/3, đội trưởng Bồ Đào Nha sẽ bay đến Madrid (Tây Ban Nha) để làm việc với đội ngũ vật lý trị liệu riêng. Quyết định này được đưa ra sau khi các cuộc kiểm tra y tế cho thấy chấn thương của anh nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu.

Ronaldo gặp vấn đề ở vùng cơ sau đùi trong trận thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Fayha cuối tuần trước. Tiền đạo 41 tuổi rời sân ở những phút cuối với biểu hiện đau rõ rệt. Ban đầu, ban huấn luyện cho rằng đó chỉ là dấu hiệu quá tải cơ bắp, nhưng kết quả kiểm tra sau đó buộc anh phải nghỉ thi đấu để phục hồi.

Cristiano Ronaldo mỉm cười trong lúc khởi động trước trận Bồ Đào Nha gặp Hungary ở vòng loại bảng F World Cup 2026, trên sân Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 14/10/2025. Ảnh: AP

"Cristiano rời sân ở trận gần nhất vì chấn thương cơ", HLV Jorge Jesus nói. "Sau các xét nghiệm, chúng tôi nhận thấy vấn đề nghiêm trọng hơn dự kiến và cậu ấy cần thời gian nghỉ ngơi. Ronaldo sẽ sang Tây Ban Nha để điều trị với chuyên gia vật lý trị liệu riêng, điều bình thường với các cầu thủ chấn thương. Chúng tôi hy vọng Ronaldo sớm trở lại để tiếp tục giúp đội bóng".

Chấn thương khiến Ronaldo chắc chắn vắng mặt trong trận gặp Neom ở vòng 25 Saudi Pro League tối 7/3 trên sân Al Awwal Park. Khả năng cao anh cũng không kịp bình phục cho trận tiếp theo gặp Al Khaleej.

Sự thiếu vắng của chân sút chủ lực là tổn thất đáng kể với Al Nassr trong cuộc đua vô địch. Sau 22 trận tại giải quốc nội, Ronaldo đã ghi 21 bàn, nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Tính cả cấp CLB và đội tuyển, anh đã ghi 966 bàn thắng trong sự nghiệp, tiến gần cột mốc 1.000 bàn.

Al Nassr đang dẫn đầu bảng với 61 điểm sau 24 vòng, gồm 20 chiến thắng, một trận hòa và ba thua. Họ hơn nhóm bám đuổi hai điểm và nằm trong nhóm ba đội cạnh tranh chức vô địch.

Ronaldo sang Tây Ban Nha khi Trung Đông đang có nhiều biến động. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin siêu sao Bồ Đào Nha rời Arab Saudi vì lo ngại xung đột khu vực sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Trước đó, dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy chuyên cơ Bombardier Global Express 6500 của Ronaldo đã bay từ Riyadh đến Madrid. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác nhận Ronaldo có mặt trên chuyến bay đó, và các nguồn tin cho rằng chuyến đi hiện chủ yếu phục vụ mục đích điều trị chấn thương.

Các giải đấu bóng đá tại Trung Đông vẫn chịu ảnh hưởng nhất định từ tình hình an ninh. Liên đoàn Bóng đá châu Á hoãn một số trận đấu AFC Champions League vì lo ngại an toàn, cho thấy xung đột địa chính trị có thể lan sang cả lĩnh vực thể thao. Dù vậy, Saudi Pro League vẫn diễn ra như bình thường.

Nếu quá trình hồi phục thuận lợi, Ronaldo có thể kịp trở lại trước loạt trận giao hữu của tuyển Bồ Đào Nha cuối tháng 3. Đội tuyển châu Âu dự kiến gặp Mexico tại sân Azteca ngày 28/3, trước khi đối đầu Mỹ tại Atlanta ngày 31/3 trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

Hoàng An (theo Kooora, ESPN)