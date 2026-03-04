Ronaldo chấn thương đầu gối

Cristiano Ronaldo phải dừng thi đấu sau khi Al Nassr xác nhận anh gặp vấn đề ở gân đầu gối.

Trong trận Al Nassr thắng 3-1 trước Al Fayha ở vòng 24 Saudi Pro League, Ronaldo đá chính, nhưng rời sân ở phút 81. Hình ảnh truyền hình cho thấy tiền đạo 41 tuổi ngồi trên ghế dự bị với túi đá chườm ở vùng đùi sau chân phải. Sau trận, HLV Jorge Jesus trấn an rằng học trò chỉ cảm thấy mỏi cơ, và ban huấn luyện không muốn mạo hiểm khi đội đã dẫn bàn.

Ronaldo trước buổi tập phục hồi chức năng cùng Al Nassr ở Arab Saudi ngày 3/3/2026. Ảnh: Al Nassr

Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra y tế sau đó mang lại kết luận khác. Trong thông báo chính thức hôm 3/3, Al Nassr cho biết Ronaldo chấn thương gân đầu gối trong trận gặp Al Fayha và đã bắt đầu quá trình phục hồi chức năng. CLB không công bố cụ thể mức độ nghiêm trọng cũng như thời gian nghỉ thi đấu, chỉ nói rằng tình trạng của anh sẽ được đánh giá hằng ngày.

Một chuyên gia vật lý trị liệu tại Arab Saudi nhận định Ronaldo có thể phải nghỉ ít nhất hai tuần, thậm chí lên tới 4 tuần nếu tổn thương ở mức độ hai. Điều này đồng nghĩa anh nhiều khả năng vắng mặt ở các trận gặp Neom và Al Khaleej trong tháng 3/2026. Lịch đấu của Al Nassr vốn dày đặc khi đội đang cạnh tranh chức vô địch với Al Ahli và Al Hilal, nên sự thiếu vắng thủ quân sẽ ảnh hưởng đến tham vọng của họ.

Từ đầu mùa, Ronaldo chơi 26 trận trên mọi đấu trường, ghi 22 bàn và kiến tạo bốn lần. Ở tuổi 41, anh vẫn duy trì thể trạng nhờ chế độ ăn uống, tập luyện và hồi phục nghiêm ngặt. Kể từ khi sang Arab Saudi đầu năm 2023, số ngày anh phải nghỉ vì chấn thương tổng cộng chưa đầy một tháng. Vì thế, lần tái phát này gây nhiều lo ngại, nhất là khi Ronaldo từng gặp vấn đề mãn tính ở gân đầu gối trái từ cuối mùa 2013-2014. Al Nassr không nói rõ gân bị ảnh hưởng nằm ở chân nào.

Báo chí Arab Saudi tiết lộ kế hoạch phục hồi của Ronaldo gồm ba nhóm bài tập chính: nâng cao gối và vượt rào thấp, tập kháng lực với dây thun, cùng các bài tăng cường thăng bằng trên bục nhỏ. Quá trình này chia thành năm giai đoạn, bắt đầu bằng kiểm soát vận động và giảm viêm, sau đó khôi phục biên độ chuyển động, tăng cường sức mạnh, kiểm tra so sánh giữa chân chấn thương và chân lành, trước khi cho phép trở lại tập luyện cùng đội.

Ronaldo cần đạt trạng thái sẵn sàng ở tốc độ cao, đủ khả năng tăng tốc và đổi hướng mà không còn triệu chứng đau. Việc đẩy nhanh tiến độ có thể khiến chấn thương tái phát, kéo dài thời gian vắng mặt.

Trong những bức ảnh tập luyện của đội hôm 3/3, Ronaldo không tham gia cùng đồng đội mà phục hồi chức năng ở phòng gym. Điều này cũng chấm dứt tin đồn về việc anh rời khỏi Arab Saudi giữa căng thẳng chính trị ở Trung Đông.

Hoàng An (theo Marca, Kooora)