Ronaldo được khuyên tránh xa Tổng thống Trump

Cựu đồng đội ở Man Utd Louis Saha cho rằng Cristiano Ronaldo không nên làm bạn với Tổng thống Mỹ Donald Trump để tránh bị lợi dụng.

Tháng trước, Ronaldo gây chú ý khi diện kiến Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Hình ảnh siêu sao Bồ Đào Nha bắt tay, trò chuyện thân mật với ông Trump vấp phải phản ứng trái chiều, trong đó có ý kiến gọi Ronaldo là "con tốt chính trị" của Tổng thống Mỹ. Đồng tình quan điểm này có Saha, đồng đội cũ của Ronaldo thời chơi cho Man Utd.

"Tôi không thường bình luận về chính trị, nhưng việc Ronaldo xuất hiện ở Nhà Trắng có thể được hiểu là sự ủng hộ với Trump, dù có thể cậu ấy không cố ý hoặc muốn người khác nghĩ vậy", Saha nói trên Pundit Arena hôm 3/12. "Tôi ngạc nhiên vì Cristiano lựa chọn làm việc này, nhất là so với quãng thời gian trước đó của sự nghiệp".

Ronaldo (phải) vào Phòng Bầu dục trò chuyện riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhân dịp dự tiệc tối tại Nhà Trắng, Mỹ ngày 18/11. Ảnh: Reuters

Không chỉ cảnh báo Ronaldo về việc đang quảng bá hình ảnh cho một người nhiều tranh cãi, Saha còn nghi ngờ khả năng siêu sao 40 tuổi đã đề nghị Trump thuyết phục Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giảm án phạt vì thẻ đỏ trực tiếp trong trận Bồ Đào Nha thua CH Ireland ở vòng loại World Cup 2026. Quyết định cuối cùng của FIFA đối mặt làn sóng phê phán lớn do chỉ cấm Ronaldo một trận bắt buộc và hai trận treo trong một năm thử thách.

"Tôi nghĩ có tác động. Tôi không biết liệu cậu ấy có hiểu được hậu quả của chuyến đi đó hay không", Saha nói thêm. "Tôi nhớ cái lúc cậu ấy chỉ cần gạt bỏ hai chai nước ngọt trong một buổi họp báo và thế giới đã phát cuồng. Cristiano luôn có tầm ảnh hưởng cực lớn và sâu rộng khắp thế giới".

Ronaldo và Saha từng thi đấu cùng nhau tại Man Utd từ năm 2004 đến 2008, giai đoạn Quỷ đỏ giành Champions League, hai danh hiệu Ngoại hạng Anh cùng chiếc cup Liên đoàn Anh. Saha giải nghệ năm 2013, còn Ronaldo vẫn thi đấu, đang khoác áo Al Nassr.

Với phán quyết của FIFA, Ronaldo đã thi hành xong án phạt khi Bồ Đào Nha thắng Armenia. Nếu không chấn thương hoặc gặp vấn đề cá nhân, anh sẽ trở lại khoác áo đội tuyển vào tháng 3/2026, thời điểm Bồ Đào Nha đá giao hữu với Mexico và Mỹ - những đội chủ nhà của World Cup 2026.

Vy Anh